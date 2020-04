Érintsen meg a másik sebezhetősége – A társadalmi távolságtartásról teológusszemmel

A társadalmi távolságtartás kifejezést tévesnek, sőt veszélyesnek tartom. Fizikai távolságot kell tartanunk, nem társast.

Az embernek nagyszerű képessége, hogy azokkal is belső kapcsolatban tud lenni, akik fizikailag nincsenek közel hozzá.

A fizikai távolság egyáltalán nem zárja ki a társas közelséget. Most azonban az a feladatunk, hogy új formában tudjuk kifejezni és a hétköznapokban új módon tudjuk életre váltani ezt a belső kapcsolatot. Kutatásaim alapján tudom, hogy a sebek is összekapcsolják egymással az embereket. A jelenlegi válság rávilágít arra, hogy a saját védelmünkben hozott intézkedéseink akaratunk ellenére sokszor erőszakos következményekkel járhatnak. Keserű igazság, de így van. Intézkedéseink sok esetben érzékenyen érintenek másokat, és fokozzák sebezhetőségüket. Még az életüket is veszélyeztethetik.

Miután a lakosság védelmében India kijárási tilalmat rendelt el, március végén milliószámra indultak haza gyalogszerrel vándormunkások, és útjuk egyetlen éhségmenet volt. Az óvintézkedések a szegények legszegényebbjeit érintik a legkegyetlenebbül, mert fokozzák a már amúgy is régóta sérülékenyek sebezhetőségét.

Egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy az emberek ne védhetnék meg magukat. Éppen ellenkezőleg. Az önvédelem létfontosságú. De nem lehetünk vakok arra, milyen következményeik vannak önvédelmi stratégiáinknak, s ellenlépéseket is kell tennünk. Érintsen meg minket a másik sebezhetősége! Saját sebezhetőségünket gyorsan átérezzük, ilyen az ember. De az egész akkor lesz igazán emberi, ha saját fenyegetettségünket átérezve észrevesszük azok sebezhetőségét, akik nálunk is sebezhetőbbek, mert nincs szappanuk és vizük, nincs otthonuk, ahová visszahúzódhatnának, és nem áll rendelkezésükre kórház.

Az én jelszavam a válságban: óvd felebarátodat, mint önmagadat.

A mi helyzetünkben jól kifejezhető ily módon a felebaráti szeretet lényege. Ha viszont meg akarunk védeni másokat, sokszor kockázatot kell vállalnunk. De azért közben önmagunk megvédéséről sem feledkezhetünk meg. A szuverén sebezhetőség nem mindig biztosítja saját életünk sértetlenségét, de elengedhetetlen az emberiességhez.

Fordította: Görföl Tibor

Forrás és fotó: Sonntag-sachsen.de; Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír