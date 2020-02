Erőt merítve a további útra – Szentmisével zárult Budapesten a házasság hete

Az Angliából útjára indult kezdeményezés Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez világszerte számos ismert közéleti személyiség csatlakozott – idén már négy kontinens huszonegy országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg, a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával; számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

A házasság hetét záró szentmise elején az azt szervező magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom két felelőse, Pusztai Gyöngyi és János köszöntötte a megjelenteket, köztük Herczegh Anitát, a hét fővédnökét és férjét, Áder János köztársasági elnököt, valamint a házasságokat különösen támogató közösségek tagjait. Megjelentek az Antióchia, az Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére házasközösség, a Fokoláre mozgalom, a Családok Jézusban Közösség, a Mécs és természetesen a záró szentmisét szervező mozgalom, a Házas Hétvége képviselői is.

Cserháti Ferenc püspök homíliája elején hangsúlyozta, hogy a családi élet kérdéseit sok oldalról lehet megközelíteni, ő ez alkalommal a jézusi parancsok eligazító, üdvözítő jelentőségére szeretné ráirányítani a hívek figyelmét. A felolvasott evangéliumi részlet alapján hangsúlyozta: Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse, hanem hogy teljessé tegye, tökéletesítse az ószövetségi előírásokat és parancsokat. Jézus rámutatott Isten akaratának igazi teljesítésre, ami sokkal több mint a törvények betű szerinti megtartása.

A mai kor embere nem szereti az erkölcsi előírásokat. Sokan attól tartanak és hangoztatják, hogy ezek korlátozzák szabadságukat. Mások feleslegesnek tartják e parancsokat. A mai kor embere is láthatja, hogy a természet isteni rendje mindig visszaüt, ha nem követi a Teremtő akaratát. Láthatjuk ezt a szabad szerelem utóhatásaiban is, de a családok felbomlásában, a rabszolgaság és emberkereskedelem modern formáiban, a demográfiai folyamatok vészjósló alakulásában, a nemzetek sorvadásában, az eutanáziában is. Mindez ráirányította figyelmünket az egyéni és közösségi szabadság korlátaira – felfedték a korábban áthágott törvények és erkölcsi szabályok fontosságát.

Bebizonyosodott sokadszorra is, hogy a bibliai Isten mindig az ember javát akarja. Ezért adott parancsokat, melyek eligazítást nyújtanak az életben. A keresztény házasság ünneplése, a Teremtőtől kapott parancsok megtartására tehát az embert szolgálja, s elvezeti az egyént, a családot Istenhez.

Soha nem veszélyezteti az ember szabadságát, méltóságát, sőt beteljesíti az emberek, a családok boldogság utáni vágyát.

Az áldozást követően a hívek együtt mondták el a padokra kihelyezett lapokon található imádságot, amelyben többek között hálát adtak Istennek a jó férji és feleségi szolgálatért, a gondos keresztény nevelőkért, a házastársban kapott kincsekért, a gyermekekért, akik a jövő reménységei, azokért a közösségekért, melyek Mária anyai karjaiként óvnak, valamint Szent József hűségéért, mely a kitartás mintája lehet mindenki számára.

A szentmise végén Dobay Eszter és Semsei Rudolf, a házasság hetének idei nagykövetei köszöntötték a megjelenteket, valamint a szentmisébe a Mária Rádió közvetítésén keresztül bekapcsolódó híveket. Mint mondták: az elmúlt hetek fárasztóak voltak, de nagyon sok élmény érte őket, sok új ismerősre, barátra tettek szert. Gyermekeik támogató segítsége és a közös beszélgetések még erősebbé tették kapcsolatukat. Bebizonyosodott, helyesen választották a „Csapatjáték szerelemmel” mottót.

A házasság hete sokaknak erőt adhat a további útra, de a világ figyelmét is ráirányítja, hogy tartós, elkötelezett, megszentelt házasságban élni jó. A házaspárokat pedig figyelmezteti: küldetésük van, életükkel tanúságot kell tenniük a házasság szentsége és Isten irgalmas szeretete mellett.

Fotó: Merényi Zita

Bókay László/Magyar Kurír