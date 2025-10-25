Érseki misével zárult a jubileumi programsorozat Ecséden

„Mindenszentek ünnepe csodálatos üzenetet hordoz: azt, hogy nem csak azok üdvözülnek, akiket az Egyház hivatalosan boldoggá vagy szentté avatott. Hanem minden hívő ember arra kapott meghívást, hogy szent legyen, és hitünk is azt tanítja, hogy sokkal többen vannak a mennyországban, mint akikről az Egyház hivatalosan azt nyilatkozza, hogy a szentek közösségébe tartoznak. Az elmúlt 250 évben Ecséden élt hívők közül is, akik keresték Isten országát, ott vannak a mennyben.

Ha Jézushoz kötjük életünket, vére tisztára mos bennünket, és részünk lesz abban a dicsőségben, amelyben ő él

– mondta Ternyák Csaba szentbeszédében. – Emberi szív föl nem fogja azt, amit az Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Egyszerűen nincsenek fogalmaink arról, Isten mivel vár bennünket az örök boldogságban” – hangsúlyozta a főpásztor.

Az érsek kiemelte: sokszor úgy tekintünk a bűnre, saját gyengeségeinkre, mintha azok örök akadályok lennének az üdvösség útjában. Pedig nem így van. Jézus azt mondta, Ő azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse.

Nem az igazakért jött; nem azokért, akik magukat igaznak tartják, hanem azokért, akik képesek belátni törékenységüket, gyengeségeiket, bűneiket, és képesek napról napra újrakezdeni, újraindítani az életüket.

Arra hívnak bennünket a szentek, hogy ne engedjük a tekintetünket leragadni a földi élet kereteire. Ha nem hinnénk a túlvilágban, ha nem hinnénk abban, hogy Krisztus feltámadt és bennünket is feltámaszt, ­akkor – Pál apostol mondja – teljesen hiábavaló a mi tanításunk, és hiábavaló a ti hitetek is; akkor nincs semmi értelme.

Beszéde végén a főpásztor kihangsúlyozta: legyünk hálásak azért, hogy megkaptuk a hit ajándékát, és azt az ajándékot, hogy tudjuk:

Isten szeret bennünket, és magáénak akar ismerni az egész örökkévalóságban.

Szöveg: Federics Róbert

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír