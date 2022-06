Érseki szentmisével ünnepeltek a jász világtalálkozón

Szentbeszédében a főpásztor az ószövetségi olvasmány visszatérő szavairól szólva elmondta: népről, nemzetről, nemzetségről beszél az írás; ezek a fogalmak a társadalom, a világ alapját alkotják, egymáshoz való viszonyuk alakítja az életet.

A jászokra úgy tekintünk, mint egy olyan népre, amely otthonra talált – identitását megőrizve – a magyarságban, és fontosnak tartják, hogy évről évre összegyűljenek, emlékezzenek az ősökre és őrizzék értékeiket – mondta Ternyák Csaba érsek. – A jászok büszke népe mindig fontosnak tartotta a szabadságot. A jászok, akik kereszténnyé lettek hosszú ideje, első szabadságukat Jézus Krisztusban kapták meg.

A megváltás tőle érkezett, általa szabadulhatunk meg bűneinktől. Látjuk, hogy sokan küzdenek elfojtott bűntudat miatt; a bűn tagadásával tönkretesszük saját életünket. Ezért kell megbecsülnünk a Krisztusban való szabadság élményét, a megváltást.

A jászok a világi hatalommal szemben is kiváltották magukat a rabságból az 1700-as években, és szabaddá lettek. Jézus Krisztus megfizette a váltságdíjat értünk, s ezért jó kereszténynek lenni. Életünkben is követnünk kell a szeretet parancsát, testvérként tekintve egymásra. A jász ősök is így éltek, ezért ha azt akarjuk, hogy legyen jövő is, akkor át kell adnunk a bennünk élő hitet – fogalmazott az egri érsek. – Szükségünk van biztos kapaszkodókra, ezt az Egyház szentségei adják, gyermekeinket ezért kereszteljük meg és tanítjuk meg imádkozni, és a további életükben is meg kell kapniuk a szentségeket, hogy a változó világban biztonságban legyenek.

Az igazi szabadságot Krisztusban kaptuk meg, ő törölte el drága vérével bűneinket, és kiváltott bennünket az örök rabságból. Jézus átszúrt szíve és Szűz Mária hét tőrrel átdöfött szíve a szeretet különleges áramlata. A keresztény embernek éreznie kell ezt, és a közösség motorjaként segíteni kell, hogy Isten népe együtt tudjon zarándokolni a mennyei örök haza felé – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba érsek.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Jánoshida.hu



Magyar Kurír