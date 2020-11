Értjük az üzenetedet – Szentmisét mutattak be Budapesten a hetvenéves Bíró László püspökért

A liturgián a belvárosi főplébánián szolgáló valamennyi pap koncelebrált, ünnepi köszöntő beszédet mondott Osztie Zoltán plébános és Kerényi Lajos piarista szerzetes. Mivel Bíró László a napokban elkapta a koronavírust – bár csaknem tünetmentes – online módon sem tudott bekapcsolódni a szertartásba, de üzenetet küldött a jelenlévőknek és a katolikus média révén otthonukban részt vevőknek.

Osztie Zoltán, a mise főcelebránsa prédikációjában emlékeztetett, hogy Bíró László egy beszélgetésükkor arra figyelmeztette:

a szentek egyességét vegyük komolyan akkor is, amikor magyar nemzetünkről van szó.

A szentjeink jelentik a magyar nemzet színe-javát szerte a Kárpát-medencében, sőt még azon túl is. Nemcsak a mostani Magyarországon, de az elcsatolt területeken is ott vannak vértanú szentjeink, akik az előző rendszerben adták életüket hitükért.

De nemcsak az elmúlt évszázadok szentjeiről emlékezünk meg ilyenkor, mindenszentek napján, hanem napjaink szentjeiről is, és azokról is, akik már elhunytak, és akiknek a boldoggá avatásáért könyörgünk. Nem kevésbé van szükség a helytállásra ma is az ateista istentelenség manipulációi ellen, ha máshogy is, mint a kommunizmusban – világított rá a szónok.

A szentmisén a felső-krisztinavárosi plébánia szkólája látott el liturgikus szolgálatot Tőkés Tünde vezényletével.

A szentmise után zajlott a születésnapos Bíró László rövid köszöntése, amely a püspök hosszas betegsége és a koronavírus-járvány miatt is rendhagyó volt. A tábori püspök súlyos betegsége miatt, ami – remélhetőleg nem véglegesen – kerekesszékbe kényszerítette, immár két éve áll kórházi gyógykezelés alatt, így személyesen semmiképpen nem tudott volna jelen lenni a misén, de még a hét elején úgy tűnt, hogy interneten keresztül csatlakozni tud. Sajnos a hét folyamán pozitívnak bizonyult a koronavírustesztje, így Hévízről átszállították a pécsi Covid-osztályra, innen viszont nem tudott élőben bejelentkezni, még ha csak minimális tünetei is vannak a vírusbetegségének. Előre felvett üzenetét viszont meghallgathatták a templomban jelen lévők és a szentmisébe a Bonum TV és a Mária Rádió közvetítése révén becsatlakozók.

Bíró László az egybegyűlteknek megköszönte, hogy „a kidőlt keresztfának is kalapot emelnek”. Megköszönte Osztie Zoltánnak, hogy rögtön, amikor kinevezték tábori püspöknek (2008-ban – a szerk.), felkérte, hogy vasárnaponként este mutasson be szentmisét a belvárosi főplébánia-templomban. A püspök beszélt arról, mennyire kötődik Budapest legősibb templomához, amelynek középkori eredete leginkább éppen abban az altemplomban érhető tetten, ahol mintegy egy évtizedig misézett. Bíró László felidézte, hogy milyen kedves számára Szent Gellért ott található ereklyéje, egy nagyon szép ábrázolás a trónon ülő Szűz Máriáról és a várandós édesanya márványszobra. Köszöntötte azt a „csapatot”, akik az esti fél 9-es szentmiséjére jártak. A püspök küldetésnek éli meg mostani kórházi tartózkodását. A Gulagra elvitt Olofsson Placid atyát idézte, aki azt mondta: „addig volt Szibéria büntetés, amíg rá nem jöttem, hogy küldetés”.

Értjük az üzenetedet – erről biztosította Osztie Zoltán köszöntésében a püspököt. Bíró László püspöki jelmondatát – „Veled, érted” – értelmezve arról beszélt, hogy ez a tanítványság modelljét követi. Veled: Jézus hív bennünket, hogy vele együtt tevékenykedjünk; érted: Bíró László a testvérek segítésére, az ő üdvösségük munkálására tette fel az életét.

Hívom a családokat! – Bíró László családpüspökként küldte ezzel a címmel üzeneteit, egészen idén októberig bezárólag. Osztie Zoltán úgy látja, nemcsak szűken vett hazánkban, hanem világszerte ezrek válaszoltak erre a hívásra, és a jó pásztort tudták követni egyrészt a családok, másrészt maguk a papok is.

A plébános II. János Pál pápa alakját idézte fel, akihez hasonlóan Bíró László is a betegségében, kórházba kerülve is folytatta apostoli munkáját.

A tábori püspök hősi példája mutatja: a szenvedés része az emberi életnek, de Isten ebben sem hagy el minket. „Te most is közben jársz értünk, velünk vagy, a kegyelmi közösség nem múlik el” – hangsúlyozta Osztie Zoltán. Majd, ahogy fogalmazott, „önző módon” azt kívánta, hogy a püspököt még Isten sokáig tartsa meg nekünk.

Kerényi Lajos is köszöntötte Bíró Lászlót, és rögtön a belőle sugárzó erőre irányította a figyelmet. Beszélt arról, hogy egy közös ismerős házaspár is többször tanúsította neki, a püspök milyen csodálatos lélekkel viselte, viseli sok szenvedését. A piarista szerzetes rámutatott: nekünk is valamilyen módon be kell kapcsolódnunk Jézus szenvedésébe, ez egy óriási erőtér lehetősége. Felidézte az auschwitzi lágerben meggyilkolt Edith Stein alakját, aki szintén a Jézussal való sorsközösségben látta meg szenvedése értelmét.

A te aranyos szenvedésed miatt sokan jutnak be a mennyországba”

– mondta Kerényi Lajos Bíró Lászlónak, és a közösség imáiról is biztosította a születésnapját ünneplő tábori püspököt.

Fotó: Lambert Attila

Agonás Szonja/Magyar Kurír