Eseménydús hónapot zárt a Győri Egyházmegyei Karitász

Tíz éve a szeretet szolgálatában

A tatai Kalkuttai Szent Teréz karitász-csoport idén ünnepli tízéves fennállását. A jubileumi ünnepségre május 22-én délután a tatai Szent Imre-templomban és annak közösségi termében került sor. Az esemény méltóképpen tükrözte az elmúlt évtized szeretetteljes és önzetlen munkáját.

Szeretetvendégség hajléktalanoknak

Május 23-án, szombaton a helyszínen főzött gulyáslevessel és a női csoporttagok által sütött pogácsával, süteménnyel vendégelte meg a magyaróvári karitász-csoport a KESZI mosonmagyaróvári hajléktalanszállójának lakóit. Már több éves hagyomány, hogy a csoport az éhezők világnapjának alkalmával szeretetvendégséget tart a szállón. A magyaróvári karitász-csoport ezen kívül az év többi részében célzott adományozással segíti az intézményt.

Higiénés segítségnyújtás

A Győri Egyházmegyei Karitász a Katolikus Karitász jóvoltából az idei év tavaszán jelentős mennyiségű higiénés eszközt adományozott rászoruló családoknak, valamint egészségügyi és szociális intézményeknek. A célzott adományozás a cél-intézmény igényeinek megfelelően összesen 476 csomag, különféle méretű felnőtt-pelenkából, 700 db higiénés egységcsomagból, valamint 500 paplan-párna ágyneműből állt. Az adományok összértéke több mint 12 millió forint.

A szeretet zarándoklata

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica országos zarándoklatot tartott munkatársainak és önkénteseinek május 30-án Bodajkon, a segélyszervezet alapításának 95., újjáalakulásának 35. évfordulója alkalmából. A jubileumi találkozón közel nyolcszázan vettek részt. A Győri Egyházmegye 17 fővel vett részt a zarándoklaton.

A Győri Egyházmegyei Karitász a nyári hónapokban „Vár a nyár!” programja keretében szegény sorsú gyerekek üdülését segíti, majd a „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű program mentén igyekszik tanévkezdésüket is támogatni.

Szöveg: Paksa Balázs

Forrás és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász/Győri Egyházmegye

Magyar Kurír