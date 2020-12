Ételosztást tartottak Rákosmentén a Katolikus Karitásszal

A XVII. a főváros legnagyobb területű kerülete, melynek lakossága a mai napig növekszik. Ma már hagyomány, hogy novembertől márciusig minden pénteken meleg ételt osztanak a kerületben élő rászorulóknak – hátrányos helyzetű családoknak, egyedülálló időseknek, hajléktalanoknak – a Rákosmenti Adományház Egyesület, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, számos szervezet, illetve önkéntes támogatásával.

A hagyomány része, hogy minden évben a karácsony előtti hét péntekjén a Katolikus Karitász csatlakozik az ételosztáshoz. Így volt ez idén is – még ha a járvány miatt hozott intézkedések nehezebbé tették is a segítségnyújtást. A szeretetszolgálat munkatársai fontosnak tartják, hogy e nehéz hónapokban is a rászorulók mellett álljanak és támogassák őket.

A december 18-i ételosztás anyagi feltételeit a szeretetszolgálat és a Rákosmenti Adományház Egyesület biztosította. A lebonyolításban segítettek az önkormányzat dolgozói, az adományház, a Magyar Vöröskereszt XVII. kerületi szervezete munkatársai, a helyi közterület-felügyelet, valamint civilek.

Maga az osztás most két helyszínen zajlott: betartva az előírásokat, nem közterületen, hanem az adományház, illetve a polgármesteri hivatal udvarán. Összesen kétszáz adag ételt adtak át a rászorulóknak.

Az eseményen Dunai Mónika országgyűlési képviselő, valamint Horváth Tamás polgármester is részt vett.

Idén elmaradtak a hosszabb beszélgetések, a közös étkezés, nem várta meleg tea sem a sorban állókat – zárt műanyag dobozban átadták az egyik helyi vendéglőben elkészített rizses húst és káposztasalátát, majd mindenkitől elköszöntek.

Azért így is sikerült egy kis ünnepi hangulatot teremteni: karácsonyi jókívánság kíséretében a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően szaloncukot, egy helyi cég jóvoltából pedig külön ajándékcsomagot is osztottak. Azokat pedig, akiknek a karácsony napja is nélkülözéssel telik, december 25-én, pénteken is várják egy adag meleg étellel.

Fotó: Lambert Attila



