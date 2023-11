Éves találkozójukra gyűltek össze Péliföldszentkereszten a szalézi munkatársak

November 3-án, pénteken este kezdődött a fórum, amelynek célja az volt, hogy sok beszélgetéssel, megosztással egymás példájából és tapasztalatából erősödjünk, lépjünk tovább.

A mintegy harminc szalézi munkatársat az ország minden csoportjából Bángi-Magyar Attila, a munkatársak koordinátora köszöntötte.

Az esti ima „jó halál gyakorlat” is volt egyben (a szalézi gyakorlatban megmaradt irányított lelkiismeret-vizsgálat, amelyre többször is figyelmeztette a testvéreket a rendalapító – a szerk.), amelynek alapjaiba Andrásfalvy János atya vezette be a jelenlévőket. Maga a gyakorlat Simon Zoltán diakónus vezetésével zajlott.

A fórum másnap reggel csoportos beszélgetésekkel folytatódott, melyek fókuszában az egymásra figyelés, megismerkedés állt, és amely során sok értékes gondolat és tanulságos tapasztalat elhangzott.

Ezt követően a teremtésvédelemről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról esett szó. A témát Bittsánszky Márton és Simon Zoltán vezette fel, majd beszélgetés és ötletcsere következett arról, mit és hogyan tehetne az ember annak érdekében, hogy apránként, de mégis hathatósan lépéseket tegyen ezért a mindannyiunk számára fontos ügyért.

Ebéd után két csoportban tartottak beszélgetést, melyet a csoportvezetők Bángi-Magyar Attila koordinátorral, a csoportok formációs felelősei pedig Simon Zoltán diakónussal folytattak. A munkatársak formációs felelősével könnyed séta közben számoltak be arról, hogyan is alakul csoportjaikban a munkatársak képzése.

A délutáni blokkban a (szalézi) családi ismerkedés jegyében bemutatkozott a szalézi nővérek részéről újonnan delegált Margaret nővér, aki beszélt a munkájukról, saját hivatásáról, közösségéről, majd Andrásfalvy János SDB – aki a Don Bosco Kiadó vezetője is – ajánlott néhány kiadványt a munkatársak figyelmébe.

A résztvevők elsétáltak a Péliföldszentkereszten található rendi temetőbe, ahol a tartományfőnök felidézte az ott nyugvó szaléziakhoz fűződő személyes emlékeit, amit a holtakért közösen elmondott rózsafüzér imádság és gyertyagyújtás követett.

Ezután a szentmisén Simon Zoltán tanítását hallgathatták meg a munkatársak.

A hétvége utolsó előtti programja már a közeljövőről szólt, a záró szentmisében pedig Ilodigwe Emmanuel újmisés atya adott útravalóul megfontolandó gondolatokat.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

