Évzárót tartott a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász

Az eseményen köszöntőt mondott Sebestyén József rektor, aki örömének adott hangot, hiszen a főiskolán már 1995 óta elérhető a szociális munka szak, amelyet szándékukban áll tovább fejleszteni.

Udvardy György érsek felhívta a figyelmet, hogy ez az alkalom jó lehetőség, hogy odafigyeljünk arra a tevékenységre, amelyet napról napra a főegyházmegyei Karitász és a hozzátartozó csoportok folytatnak – megélve az evangélium alapján azt a tanítást, hogy a szegényekkel törődjünk.

Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, idén a szervezet működését a vállalkozások összesen 15 millió forint értékben támogatták, melyből családokat, idős, beteg embereket tudtak segíteni tárgyi és pénzadománnyal, valamint kétkezi munkával.

Az igazgató beszélt munkatársai és önkénteseik odaadó munkájáról, és részletesen ismertette pelenkaprogramjukat, tartósélelmiszer-gyűjtésüket, csakúgy, mint a vetőmag-kezdeményezést. Szót ejtett a gyermekeknek szervezett nyári táboraikról, zarándoklatukról és a tisztítószer-adományról is. Örömmel számolt be iskolakezdési programjukról, szeretetvendégségükről, a tűzifaadományokról, a krízistámogatásról és az Angyalbatyu programról is, melyben 2500 csomag gyűlt össze idén.

Az eseményen díjazták és köszöntötték a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász által kiírt országos rajzpályázat megyei legjobbjait, és azokat a partnereket és támogatókat, akik anyagi és egyéb felajánlásaikkal segítették munkájukat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

