Ez a múltunk, a jelenünk és a jövőnk – Alapításának 1013. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye

Hosszú évekre visszatekintő hagyomány, hogy ezen az ünnepen köszöntik a pappá szentelésük 25., 50. és 60. évfordulóját ünneplő lelkipásztorokat is.

Szent István király a Pécsi Egyházmegye alapítólevelét 1009. augusztus 23-án, egy egyházi zsinaton írta alá Győr várában. A Szent Péter apostolfejedelem oltalmába helyezett egyházmegye alapító oklevele – a somogyi konvent – 1404-ben kelt egyik átiratában maradt ránk és a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban megtekinthető.

Felföldi László ünnepi elmélkedésében kiemelte, hogy Szent István hitt Istenben, bízott az emberi szeretetben és jóságban, valamint hitt abban, hogy a Szentlélek utat mutat és segíteni fogja az újonnan alapított püspökséget, hogy valóban megélje Jézus Krisztus evangéliumát. Visszatekintve: több mint ezer év gyönyörűsége, csodái, szenvedése, megújulások sokasága van mögöttünk – hangsúlyozta a megyéspüspök. Ezer esztendő tündöklő mélysége olyan, mint gyémánt a földben, csodálatos kincs. Most azonban éljük a jelent, ugyanakkor már itt van a jövő, ami a kezünkbe adatott, ami előttünk áll – tette hozzá.

Múlt, jelen és jövő. A hagyományok, a jelen kihívása és a megújulásnak, az újrakezdésnek a valósága. Ebben élünk most, és ezt jól kell megéljük. Azért imádkozunk ezen a szentmisén – fogalmazott a megyéspüspök –, hogy amit több mint ezer év ajándékaként kaptunk, abból valóban gazdagodjunk, táplálkozzunk és megújítva, megélve adjuk tovább az utánunk következő nemzedékeknek, ahogy mi is kaptuk, ahogy nekünk is átnyújtották.

A főpásztor homíliájában külön köszöntötte a pappá szentelésük jubileumát idén ünneplő papokat, valamint üdvözölte a Nyolc Boldogság Közösség újonnan alapított pécsi rendházába költöző három szerzetesnővért, akik a jövőben a Pécsi Egyházmegyében, jellemzően az ifjúságpasztoráció területén folytatják majd szolgálatukat.

Az ünnep alkalmából a főpásztor a jubiláns lelkipásztoroktól és a nővérektől előzetesen összegyűjtött gondolatokat idézett, ezek megmutatták a papok és szerzetesnők szívének- lelkének gazdagságát. Felföldi László kiemelte, az idézett gondolatok minden hívő élettitkát rejtik: rámutatnak, hogy fontos a múltunk, a hagyományunk, amit otthonról magunkkal hoztunk, ugyanakkor segítenek abban, hogy időről időre megújuljunk, bátran előretekintsünk, hogy a szebbet és jobbat valóban megélhessük.

A mennyek országa hasonlít ahhoz a kincshez, melyért valaki eladta mindenét, hogy megszerezze magának. Köszönöm a főtisztelendő atyáknak és a nővéreknek – fordult az ünneplőkhöz a megyéspüspök –, hogy meg merték találni a kincset, és szolgálják Krisztus Egyházát. Adjunk hálát és keressük személyes életünkben a nekünk szánt krisztusi kincset, foglaljuk el a nekünk szánt krisztusi helyet az Egyházban, és találjuk meg benne az örömünket, békénket, boldogságunkat. A múlt, a jelen és a jövő így fog egy gyönyörű egységet teremteni, megújulást és fejlődést hozni és akkor mindnyájan megéljük az evangéliumban olvasott gondolatot: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő” (Mt13, 52) – zárta elmélkedését a főpásztor.

A liturgia zárásában a megyéspüspök személyesen megszólítva, érdemeik kiemelése mellett névre szóló pápai áldást adott át a jubilánsoknak, melyben a Szentatya háláját és örömét fejezi ki, hogy a lelkipásztorok az Egyház csodálatos egységében szolgálhatnak.

2022-ben ünneplik pappá szentelésük jubileumi évfordulóját a Pécsi Egyházmegyében: 60. évfordulót ünnepel P. Botfai J. Levente OSPPE templomigazgató;

50. évfordulót ünnepel Csősz István tb. kanonok, c. prépost, ny. plébános; 25. évfordulót ünnepel Bodor Kornél plébános, Bukovics István plébános, Dohány Zoltán tb. kanonok, plébános és Tamás Roland kerületi jegyző, plébános.

Az egyházmegye alapításának ünnepén Felföldi László rendhagyó módon köszönetét fejezte ki Kovács Szilárdnak, a Pécsi Bazilika orgonaművész-zeneigazgatójának több évtizedes kántori szolgálatáért, egyben kérte – még ha a hívek számára szemmel nem látható módon is –, de továbbra is értő és érző lélekkel szolgáljon a liturgiákon.

Az ünneplés főpásztori áldással, majd agapéval zárult.

