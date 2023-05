Ez a nap nem csak egy fájl lesz a telefonomon – Interjú egy egri kispappal Ferenc pápa látogatásáról

– Pontosan milyen feladatot töltött be az asszisztencia tagjaként a közös szolgálatban?

– Összetett feladat az asszisztencia. Sok kisebb teendő van, s ennek az a lényege, hogy megteremtse a szépséget, a liturgia összhangját. Tulajdonképpen a szentmise rendezettségét adjuk meg ezzel, ami bemutatja azt, hogy a keresztény életben (...) Istennek tetsző rendezettség van. A szentmiséken általában kevesebb szolgáló végez több mindent, most azonban megfordult ez a dolog, több ember, mintegy harmincan láttunk el kevesebb feladatot. Nekem az áldozati adományok felvitelénél kellett segítenem, valamint a szent edények eltisztítását végeztem. Ez háttérmunkaként is felfogható, de tudjuk, hogy minden feladat éppen ugyanolyan fontos, s ezen a vasárnapon a pápához való közelség is hasonlóan része volt valamennyi szolgálatnak. A szentmisében Jézus áll a középpontban, de a Szentatya körül, mellette szolgálni igazi ajándék volt számomra.

– Hogy készült erre az alkalomra, és mit kapott belőle? Mennyiben volt esetleg más ez a pápai szentmise, mint amit előzőleg várt a készülődés során?

– (...) több közös felkészülési alkalom is volt, ötórás próbán vettünk részt szombaton, vasárnap pedig már kora hajnalban ott voltunk a Kossuth téren. Én magam a Ferenc pápával való találkozásra készülve több róla szóló filmet is elővettem, s általában is sokat olvasom a prédikációit... Mostanában tudatosan hangolódtam az apostoli látogatásra, arra, hogy néhány napon belül eseményről eseményre találkozhatok a Szentatyával. A 2021-es eucharisztikus kongresszuson már láthattam közelről, hiszen a pápamobillal éppen arra fordult, ahol mi, kispapok álltunk. Az, hogy most közösen szolgálhattunk, s a szentmisében rám osztott feladatokat egészen a pápához közel végezhettem, életre szóló élmény. A személyes találkozás akkor történt meg, amikor Ferenc pápa körbement a hívek között, ekkor kezet fogtunk, és gyűrűt csókoltam neki, kifejezve a hűségemet hozzá, egyben az Egyházhoz és Jézushoz. Ez a gesztus jelképezi az egységünket is, amit ő jelenít meg a világban.

Felemelő volt átélni, hogy most néhány napra Magyarország jelenítette meg az Egyház dobogó szívét, hiszen ősi keresztény mondás, hogy ahol Péter, ott az Egyház.

Most Péter utóda volt velünk Magyarországon, vele együtt lehettünk, bennünket látogatott meg, s nekünk hozta el az örömhírt és a keresztény élet üzenetét. (...) nagy hatással volt rám a beszédeinek mélysége, akár a fiatalok között a sportarénában is, ahol maradandó értéket közvetített, bátorított, személyesen szólt hozzánk. Tetszett, hogy sokszor eltért az előzetesen leírt beszédétől, megszólította a résztvevőket, sőt többször is azt kérte: ismételjük vele együtt, hogy Isten megbocsát. Úgy vélem, azoknak, akik nem vallásosként, hanem inkább kíváncsi érdeklődőként vagy akár zárkózottabban érkeztek ezekre a programokra, Ferenc pápa és a jelenlévők hite, lelkesedése megmutatta, mennyire nyitott és mennyire mai nyelvet beszél az Egyház. Ez számomra is útravaló.

– Egy végzős papnövendék számára, aki hamarosan megkezdheti a szolgálatát egy plébánián, mit jelent az, hogy a világ első számú egyházi vezetőjével találkozhat, közelről figyelheti a szolgálatát? (...)

– Számomra Ferenc az a pápa, akinek a szolgálata végigkísérte az elhívásomat. Nyiladozó tinédzser, 13 éves voltam, amikor megválasztották Róma püspökének. Ahogy általános iskolai éveim végén figyeltem rá, furcsamód úgy láttam őt, mint aki nem tűnik még olyan határozottnak. Kiderült természetesen, hogy a Szentatya teljesen más, mint amit én magam gondoltam róla: nagyon határozott ember és vezető, azzal együtt, hogy milyen hatalmas alázat van benne. Megható volt számomra, hogy egy idős, láb nélküli, kerekesszékes atyát látva természetes módon odament hozzá, ő csókolta meg a szolgatársa kezét, megáldotta és hosszasan beszélgetett vele. Ezek olyan gesztusok, amik megérintenek, megszólítanak mindenkit, szerintem azt is, aki nem hitben él. (...) Ferenc pápa közel van az emberekhez, megmutatja, hogy keresztény hitünk nem távoli dolog; élettel teli, közel van a szívünkhöz, és nem egy elmélet, hanem ilyen egyszerű módon megjelenik a gyakorlatban. Megfigyeltem azt is, hogy a pápa jelenléte, betegségében is megmutatott jó kedélye és aktivitása nemcsak a fiataloknak, hanem az időseknek is üzen:

egy erejében megfogyatkozott ember is tud hittel nagy dolgokat tenni, bemutatni Isten szeretetét.

(...) olvasva a prédikációit, tanításait, a Ferenc pápa körüli történéseket látva készülhetek a papi hivatásomra. Nagy ajándék volt számomra, amikor az eucharisztikus kongresszuson egy röpke pillanatra találkozhattam vele, a 2023-as szentmisét pedig úgy értelmezem, hogy előre odaadományozott szentelési ajándékot kaptam a pápától, s ez a szentelésem előtt mindenképp megerősítő. Biztos vagyok benne, hogy a pápa sokak hitét megerősítette ezekben a napokban, így az enyémet is.

– A Kossuth téri szentmise üzenete, élménye eredményezett-e valamilyen változást a szolgálatában, gondolkodásában?

– Ez a nap a hivatások vasárnapja volt, ilyenkor hagyomány, hogy minden szemináriumból kimennek a kispapok a különböző plébániákra tanúságot tenni az elhívásukról. Ha így nézem, akkor ez most a legkülönlegesebb lelkipásztori hétvége volt: maga a pápa jött el meglátogatni minket. (...) a pápa az egyszerűség embereként egyszerű szavakkal, teológiai és filozófiai magaslatok nélkül fogalmaz meg válaszokat az emberek hétköznapi problémáira. A papi hivatásra készülő embert megérinti, kicsit talán meg is rendíti, hogy

az apostoli jogfolytonosság igazsága által Jézus csodáinak, feltámadásának tanúihoz kapcsolódhatunk, amikor a Szentatyát hallgatjuk.

(...) hatalmas, örömteli ajándék, hogy én magam személyesen találkozhatok Péter apostol utódjával, Krisztus földi helytartójával.

(...) számomra is fontos, hogy lesz egy közös fotóm a Szentatyával való találkozásomról, ám az esemény üzenetének értéke sokkal több: ezt az érzést egész életemben elviszem magammal, s nem csak egy fájl lesz a telefonomon.

