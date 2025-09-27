Faállományvédelmi munkálatok miatt fél évig nem fogadnak látogatókat a Zirci Ciszterci Arborétumban

Ahogy az sokak előtt közismert, az arborétum mint történeti kert és angolpark felbecsülhetetlen értéket képvisel, egyben országos jelentőségű védett terület (természetvédelmi terület) is, így minden komolyabb kertrendezést csak megfelelően körültekintő tervezés, előkészítés és hatósági engedélyeztetés után tudnak megkezdeni. Idén tavasszal megtették az első lépéseket azzal a céllal, hogy hosszú távon fenntarthatóvá és biztonságossá tegyék a parkot. Most ezt a megkezdett munkát folytatják.

A Zirci Ciszterci Arborétumot az eddig jellemző klíma megváltozása miatt nemcsak a termőhelyi viszonyok kedvezőtlenebbé válása, de több újonnan megjelent kórokozó is károsítja.

A klímaváltozás következtében egy nagyon veszélyes, kifejezetten a magas kőriseket megtámadó gombabetegség kezdett terjedni. Az első megfigyelések a 2010-es évek elején történtek. 2019-ben lehetett először olvasni a lébényi kőriserdőt megtámadó kórokozóról. A megfigyelések során kiderült, hogy a gombafonalak a fa gyökerét, tövét támadják meg, akadályozva a víz és tápanyagfelvételt. A helyzetet tovább súlyosbították az aszályos nyarak. A növények teljesen védtelenek a gyorsan terjedő fertőzéssel szemben, így a magas kőris akár teljesen kipusztulhat Magyarországon, sőt egész Európában is.

A fertőzés szétterjedt a Bakonyban, és megjelent a zirci arborétum magas kőrisfái között is. Sajnos semmilyen módszer nincs a védekezésre; a fákat nem tudják meggyógyítani a szakemberek.

Az egész Bakonyt megfertőző gombafaj pusztítása mellett az aszályos teleket csapadékhiányos nyarak követik, és hirtelen, özönvízszerűen lezúduló esők, szélviharok érkeznek. Mindezek együtt különösen megterhelik a talajt, a fák gyökérzetét, törzsét. A szakemberek annyit tehetnek, hogy a pusztuló példányokat eltávolítják. A Zirci Ciszterci Arborétum a fentieket szem előtt tartva hozta meg ezt a fájdalmas döntést.

A zirci arborétum faipari és erdészeti szakértőkből, környezet- és természetvédelmi szakemberekből álló munkacsoportja folyamatosan monitorozza az arborétum állapotát; felmérik és kijelölik a kivágandó fákat. Ennek összegzése után látják, hogy hány fa érintett, amelyeket a következő tavaszig terjedő időszakban sajnos ki kell vágniuk.

A szeretett ciszterci kert közel 300 éves történelme során átvészelt háborúkat, évtizedes elhanyagolást, a zord bakonyi időjárás viszontagságait; túlélt sok-sok vihart, nehézséget és természeti csapást.

„Hisszük, hogy most sem lesz ez másként – olvasható a Zirci Ciszterci Arborétum a látogatókat és kertbarátokat megszólító közleményében. – Beteg fáinktól fájó szívvel elbúcsúzunk, és részben e kényszer hatására, de folytatjuk azt a megújító munkát, amelyet elődeink megkezdtek. Az idők folyamán elöregedett faállományt tovább fiatalítjuk. Ahogy a híres hársfasort sikerült részlegesen megújítanunk, úgy most is mindent megteszünk, hogy öreg kertünket tovább szépítsük. Ebben a munkában, a közös gondolkodásban várjuk majd minden jószándékú ember támogató segítségét, óvó és gondoskodó figyelmét, hogy a Zirci Ciszterci Arborétum pár hónapnyi kényszerpihenő után ismét egy különleges, szépséges és zöld szeglete lehessen a teremtett világnak.”

Forrás és fotó: Zirci Ciszterci Apátság

Magyar Kurír