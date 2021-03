Fabiny Tamás evangélikus püspök a járvány megszűnéséért kezdeményezett déli imádságra hív

Az alábbiakban a Kossuth rádió ma reggeli Napi ima című műsorában elmondott buzdítását adjuk közre.

Jó szívvel csatlakoztam katolikus testvéreim felhívásához, hogy a következő két kritikus hétben minden délben imádkozzunk azért, hogy Isten vessen véget a koronavírus-járványnak. Együtt könyörgünk a Covidban szenvedőkért és családjaikért, továbbá az orvosokért, az ápolókért és mindenkiért, aki a járvány idején különösen sok terhet és felelősséget hordoz.

Arra hívunk mindenkit, hogy a járványveszély elvonulásáig minden délben fohászkodjunk együtt. A közös imát naponta 11.55-től a Magyar Kurír YouTube-csatornáján élőben közvetítik a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomból.

Jónás könyvében a próféta így figyelmeztetett a közelgő veszélyre: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive.” Azt is mondhatnánk, hogy a bűnös, beteg város karanténba került, hiszen ez a ma oly gyakran használt szó a quaranta giorni kifejezésből ered, és arra a vesztegzárra utalt, amelyben járványok idején a kikötőbe érkezett hajók kellett hogy várakozzanak. Jónás prófétai szava nyomán Ninive lakosai böjtöt hirdettek, zsákruhát öltött a város apraja-nagyja (Jón 3,5). Elrendelték: kiáltson mindenki teljes erővel Istenhez, és térjenek meg (Jón 3,8).

A kollektív böjt és közös imádság nyomán az Úr megkönyörült a városon.

Mi is bűnösök vagyunk, mint Ninive lakói. Nálunk is hangzik Isten megtérésre hívó szava. Ha most a böjti időben mi is kitartóan tudunk imádkozni, hiszem, Isten nekünk is megkegyelmez, és elhárítja a veszélyt.

