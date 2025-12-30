Fáklyás felvonulásra és imádságra hívnak Budapesten és Pécsen a békéért január 1-jén

A Sant’Egidio közösség szerte a világon karácsony napján ebédre hívja szegény barátait, hogy terített asztaloknál együtt ünnepeljék Jézus születését. Január 1-jén pedig – Leó pápa béke világnapjára írt üzenetét hirdetve – világszerte arra kérik az embereket, hogy lépjenek ki otthonaikból, fáklyás felvonulással és imádsággal emlékezzenek a háborútól szenvedő országokra.

A budapesti felvonulás január elsején, csütörtökön 16.30-kor a Salkaházi Sára-rakparttól indul, a Corvinus Egyetem elől, és az Egyetemi (Kisboldogasszony-) templomnál ér véget, ahol 17.30-kor ökumenikus és vallásközi imádság kezdődik, amelyet Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök vezet. Imádsággal szolgál Fabiny Tamás evangélikus püspök, Radvánszki Péter rabbi és Szabó Ferenc református lelkész.

Pécsen a felvonulók este 17 órakor találkoznak a ferencesek templománál, majd imádsággal emlékeznek meg a háborútól szenvedő országokról a Lyceum-templomban.

Budapesten és Pécsen is mindenkit szeretettel hívnak és várnak! A résztvevőktől azt kérik: aki tud, hozzon magával mécsest vagy egy szál gyertyát.

