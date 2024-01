Farsangi bál a Görögkatolikus Metropóliában

A főpásztor prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a vámos és farizeus vasárnapjával elkezdődik a nagyböjtre való készület, így ez a nap mint egy utolsó lehetőség állt a résztvevők előtt, amikor még egy nagyot mulathatnak.

Kocsis Fülöp érsek bátorította a jelenlévőket, hogy a bált ugyanazzal a lelkülettel éljék meg, mint amekkora odaadással nagyböjt időszakában böjtölnek, imádkoznak.

Ferenc pápa már évek óta próbálja megértetni a hívekkel, hogy mit jelent a szinodalitás fogalma. Erre utalva a hajdúdorogi érsek-metropolita arra kérte a résztvevőket, hogy bálozzanak szinodális lelkülettel, és majd szintén szinodális jelleggel böjtöljenek.

Hogy milyen is a szinodális Egyház, arra „görögkatolikus értelmezést adva” ezt mondta: „Görögkatolikus egyházunkban oly fontos a család. Nem lehet azt mondani, hogy a kicsi gyerek értéktelenebb lenne a nagynál. Mindenki egyenlő, de szent rend van a családban. Ilyen az Egyház is: családias, ahol mindenki fontos, mindenki egyenlő, de szent rend uralkodik. Ilyen családias lelkülettel töltsük a mai estét és az elkövetkező nagyböjtöt is, forrasszon bennünket, görögkatolikusokat egy családdá a családias lelkületű böjtölés!” – zárta szavait Kocsis Fülöp.

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök az est egyik házigazdájaként köszönetét fejezte mindenekelőtt Istennek, amiért hosszú kihagyás után ismét együtt ünnepelhettek, mint egy család. Hálát adott azért, hogy olyan munkatársakat kapott, akik segítették megszervezni ezt az estét, akik elvállalták a fellépést, részvételt.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is örömének adott hangot, hogy részt vehet ezen a különleges alkalmon.

Az ünnepi beszédeket követően a fehérgyarmati Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola modern tánc csoportja kápráztatta el a bálozókat a nyitótánccal. A művészeti iskolában közel négyszáz gyerek tanul több művészeti ágon; 2007-ben megkapta a kiválóra minősített művészeti iskola címet. Előadásuk üzenete: életünk egyik legdrágább kincse az idő, amelyet használjuk fel bölcsen a szeretetünk kifejezésére.

A bál sztárvendége Pindroch Csaba színész volt, aki számos televíziós sikerfilmben játszott emlékezetes szerepet.

A fantasztikus hangulatot az LK Beat zenekar biztosította. Természetesen nem maradt el a néptánc és a tombola sem. A jókedvű ünneplés, szórakozás emlékezetes marad minden bálozó számára.

Szerző: Farkas Friderika

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír