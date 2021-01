Fatimai estet tartottak januárban a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban Zalaegerszegen

Böjte Csaba gondolatát idézve elmondta, hogy a régi gazdák bizony nem csak a maguk portáját tették rendbe, hanem ha kellett, akkor a szomszédét is, mert ha nem teszik meg, akkor a gaz átmegy az ő udvarukba is. Így vagyunk a mások bűneiért való engeszteléssel is.

Majd Máriáról beszélt, arról az Anyáról, aki karácsonykor elsőként pillanthatta meg Jézust. Mária „az első pillantás asszonya”, az ő életéből kell megtanulnunk azt, hogy mi is mindig úgy tekintsünk Jézusra, miként Mária tette már ott a betlehemi istállóban. Már az Ószövetség népe vágyott arra, hogy megpillantsa Isten arcát, és ez Máriának adatott meg elsőként.

A szentmise végén lehetőség volt elimádkozni a loretói litániát, az engesztelő imádságokat.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír