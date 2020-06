Felajánlják Jézus Szívének a Pécsi Egyházmegyét

Az ünnepi eseményt a Pécsi Egyházmegye weboldalán, YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán élőben közvetítik, az EWTN (Bonum) Katolikus Televízió nézői pedig 20 órakor láthatják felvételről, amelyet a csatorna június 20-án, szombaton reggel 7 órakor, illetve 17 órakor is megismétel.

Nyúl Viktor pasztorális helynök ezekkel a gondolatokkal invitál a rendkívüli alkalomra:

„Jézus Szíve kifejezi azt a csodálatos titkot, hogy Isten Fia emberré lett értünk, hogy velünk legyen, és hogy megváltson minket (vö. Jn 1,14). Az Üdvözítő Szíve jelképezi azt az irgalmas, gyengéd szeretetet, amellyel Jézus odafordul minden emberhez, különösen a bűnösökhöz, a szegényekhez, az elesettekhez, a szenvedőkhöz, hogy vigasztalja és szabaddá tegye őket (vö. Mt 9,36; Lk 10,33; Lk 15,20). Jézus lándzsával átdöfött Szíve szimbolizálja tehát azt a megrendítő szeretetet, amellyel az isteni Mester teljesen odaadta önmagát értünk, vagyis ajándékká lett értünk (vö. Jn 19,34).

Ez a remény nagy jele, hiszen a kereszten meghalt Jézus valóban feltámadt, kezén és oldalán lévő sebhelyeit megmutatja az apostoloknak, hogy hirdesse nekik szeretetének győzelmét (vö. Jn 20,20).

Továbbá arra hívja a tanítványokat, hogy tanuljanak tőle és kövessék őt, váljanak egyre inkább hasonlóvá hozzá: »Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.« (Mt 11,28–29)

Június hónap hagyományosan Jézus Szívének szentelt időszak, amikor Anyaszentegyházunk kiemelten is arra hív bennünket, hogy imádkozzuk Jézus Szent Szívének litániáját és szemléljük az isteni Mester Szívét. Tanuljunk tőle, hagyjuk, hogy megbocsásson nekünk. Engedjük, hogy megvigasztaljon, megerősítsen, átformáljon minket! Ahogy az a fohász is megfogalmazza, amelynek gyakori imádkozására Ferenc pápa is bátorít bennünket:

Jézus szent Szíve, alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Elődeink a második világháború viharos időszakában, 1943-ban többek között e szavakkal ajánlották Pécs városát Jézus Szívének oltalmába:

»Jézus szentséges Szíve, vedd oltalmadba a város minden rendű és rangú polgárát, áraszd reánk a te szeretetedet, hogy annak fényében és melegségében élhessünk, dolgozhassunk, és add meg azt a kegyelmet, hogy a város minden polgára együtt legyen majd egyszer az örök mennyei boldogság honában!«

Ennek a gesztusnak tulajdonítjuk azt a tényt, hogy Pécset nem érte emberéletet követelő bombatámadás. Ezt a felajánlást 1993-ban és 2003-ban is megismételték Pécsett Mayer Mihály püspök atya vezetésével.

Ennek fényében szeretnénk ebben a próbatételekkel sokszorosan megterhelt időben újra felajánlani önmagunkat, családjainkat, egyházmegyénket, nemzetünket és az egész világot Jézus Szívének. Kifejezzük ezzel azt a reményünket és bizalmunkat, hogy hiszünk Jézus Krisztus irgalmas szeretetének győzelmében, és hisszük, hogy ő tud békét teremteni minden szívben és ezáltal ő tudja megújítani az egész világot.

A felajánlás június 19-én a 18 órakor kezdődő szentségimádás, majd szentmise keretében lesz a pécsi Jézus Szíve-plébániatemplomban.

Hívjuk a kedves Testvéreket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a felajánlásba! Bízzuk magunkat és minden embert Jézus Szívének oltalmába!”

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

