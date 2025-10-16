Felavatták a meg nem született gyermekek emlékművét Farkasréten

Az ünnepélyes emlékműavatáson beszédet mondott Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. 2010 óta mintegy felére esett vissza az abortuszok száma Magyarországon, amit jogszabályi szigorítás nélkül sikerült elérni – emelte ki a politikus. Szólt a 2022-ben elfogadott szívhangrendeletről, melynek célja az anyaméhben lévő magzat kihangosítása, létezésének tudatosítása. Hangsúlyozta, hogy fontos kimondani a keresztény tanítást az élet védelmében, abból kicsit sem lehet engedni. Ugyanakkor a másik fél felé is tisztelettel, szeretettel kell fordulnunk. Nem elítélni kell őket, hanem imádkoznunk kell értük.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára úgy fogalmazott: a most felállított emlékmű is arra utal, hogy minden élet, a legkisebbeké is számít. Az Alaptörvényben rögzített igazság szerint az emberi méltóság szent és sérthetetlen, amely a megszületettek mellett a magzatokat is megilleti. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy aki a most felállított emlékhelyet a jövőben meglátogatja, békére lelhet az emlékműnél.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára levélben köszöntötte az egybegyűlteket, melyben kifejezte: az emlékmű felkiáltójel is, mely az egymásért és a jövőért érzett felelősségre irányítja figyelmünket. Felhívta a figyelmet az elmúlt években kidolgozott családtámogatási programokra, melyek a vágyott gyermekek megszületését célozzák, hangsúlyozva, hogy a nem vágyott, nem várt gyermekek világra jöttét is segíteni kell: tettekkel, szavakkal kell a kétségbeesett anyák mellé állni.

A beszédeket követően a farkasréti Mindenszentek-templom plébánosa, Tóth Kálmán az istenhegyi Szent László-templom plébánosával, Kocsis Istvánnal, valamint Jánosa Domokossal, a felsővízivárosi Szent Anna-templom plébánosával felszentelte az emlékművet és Istenhez fohászkodott a majdan az emlékműnél imádkozókért.

A kétségbeesett anyák melletti kiállást már több szervezet is zászlajára tűzte – köztük a Kiáltás az Életért Egyesület, melynek nevében Bergs Zsuzsa elnök számolt be tevékenységükről. Felhívta a figyelmet a segélyvonaluk jelentőségére, melyet tárcsázva a gyermekük elvetetésére készülő nőknek tudnak segíteni a pozitív döntés meghozatala érdekében, illetve az abortusz után álló nőknek a gyász feldolgozásában. Idővel ugyanis megjelenik a lelkiismeret-furdalás, az ebből való továbblépéshez tudnak erőt adni.

1956. június 4. egy második Trianon a magyar történelemben – mondta Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója. – Az abortusz legalizálása óta mintegy 6,5 millió magzatról mondtak le szülei, akik – és az ő leszármazottaik – azóta is hiányoznak a magyar lakosságból. Az életvédelem nem politikai kérdés, hanem az élet emberi jog: annak védelmét jogszabályok nélkül is meg lehet valósítani – szögezte le. Utalt a közelmúltban indult kezdeményezésekre: a 2023-ban Osztie Zoltán atya által létrehozott, életvédő szervezeteket tömörítő „Jó, hogy vagy!” Életvédő Szövetségre, valamint a szeptemberben megszervezett „Mindenki születésnapja” rendezvényre; továbbá egy, a nemzeti sírkertben, a Fiumei úti temetőben kialakítandó emlékparkra a meg nem született magzatok emlékére.

Szükség van a fiatalok előtt álló jó példákra – fogalmazott Horváth István, az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség főtitkára. Beszédében szólt a szövetségük által középiskolás diákok számára szervezett kiállításról, filmvetítésről, melyekkel az élet értékére igyekeznek felhívni a fiatal felnőttek figyelmét. Nagyon fontos a középiskolások, párválasztás előtt állók számára hiteles házaspárok, jól működő szeretetkapcsolatok felmutatása – mondta. – Ezeknek a hiteles eseteknek ki kell egészíteniük az életvédelemről szóló beszédet, tanúságtételt.

Végül elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit az emlékműnél, mely az élet diadalát hirdeti a halál felett. Reményt ad a reménytelenségbe süllyedteknek, a gyermeküket bármilyen ok miatt elveszített személyek számára lehetőséget ad az emlékezésre. Az emlékmű – ahogyan Volf-Nagy Tünde, a Protestáns Újságírók Szövetsége elnöke levelében megfogalmazta – az élet üzenetének továbbadására is felhívja a figyelmet.

Szöveg: Fischer Gergely

Fotó: Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület

Magyar Kurír