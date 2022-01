Felföldi László pécsi megyéspüspök évkezdő gondolatai

A múltunk

A múlt mérlegének serpenyőjében ott van az is, ami nem sikerült, amit elrontottunk, amit meg kellett volna tenni, de nem tettünk meg. Ezért ott kell lenni a bocsánatkérésnek egymástól, Istentől, magunktól. Bocsánatot kérni és megbocsátani, begyógyítva mindent és megszabadulva mindentől, ami sebként ottmaradt.

A jövőnk

A jövő mindig egy kicsit jobbat, szebbet, többet kér tőlünk. A jövő serpenyőjében ott van a remény, hogy jelenvalóbbá leszünk az életünkben, mely elhatározásunk döntésének a kérdése. A jövő emberi sorsunk legkülönlegesebb eleme, noha mindig csak a jelen pillanata létezik. A múlt mellett már elhaladtunk, a jövő pedig még nem érkezett meg. Életünk nagy gazdagságát ezért nem az álmaink, a jövőről szőtt gondolatok, hanem a jelen valósága adja meg.

A jelenünk

A jelenben fontos figyelnünk arra, hogy ténylegesen ott legyünk, ahol éppen vagyunk, találkozzunk azzal, aki éppen most ránk néz, ránk vár. A jelenben legyünk önmagunk, ajándékozzuk önmagunk valóságát és szeretetét a másiknak. Ne várjunk a jövőre, amikor majd talán jobb lesz, hanem itt és most álljunk helyt életünk valóságában, és akkor az új esztendő, amelybe most belépünk, sok-sok örömöt és gazdagságot hoz. A jelenben építjük ki Istennel, felebarátainkkal, magunkkal való kapcsolatainkat. Felelősek vagyunk, hogy mire fordítottuk, mivel töltöttük az időt, mit hoztunk ki belőle. Az idő lehetőség, az életünk lehetősége, a szeretetünk lehetősége, melyet, ha jól valósítunk meg, akkor Isten áldása mellénk szegődik.

Így kívánok mindenkinek sok-sok bölcsességet és erőt az új esztendőben, hogy életének reményeit a saját döntésével és szeretetével meg tudja valósítani, hogy saját maga, szeretteinek, családtagjainak és közösségének életét minél szebbé, teljesebbé tudja tenni Isten áldásával és jóságával. Ha ez megvalósul, akkor a következő év végén újra hálaadás és köszönet vár ránk. Így kívánom, hogy az új esztendőben is Isten áldása, öröme és szeretete kísérje mindnyájunk életét – fogalmazott az óévet búcsúztató és az új esztendőt köszöntő beszédében Felföldi László megyéspüspök.

Felföldi László megyéspüspök beszéde megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



