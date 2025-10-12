Felföldi László püspök a Házas Hétvége pécsi résztvevőivel találkozott

A főpásztor köszönetét fejezte ki a HH pécsi régiójának hátterét biztosító 50 házaspárnak és a mozgalomban közreműködő papoknak. Úgy fogalmazott, hogy a hétvége résztvevői mind a remény útját járják azzal, hogy együtt gondolkodnak a jövőről. Utalt arra, az idősebb házaspárok már bizonyára megtapasztalták személyes életükben, hogy

kölcsönös szeretetük igazi erejét és stabilitását igaz forrásként a reménytelenséget túlélő remény adja meg számukra.

A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy ma minden egyházközségnek ugyanilyen „első hétvégés egymásra találásra” van szüksége, mert ez az egyetlen remény a megújulásra, a lendületvételre. Ha elmarad, mert a hívek, papok, munkatársak nem tekintenek egymásra, nem néznek egymás szemébe és az egyházon kívül élőkre, akkor reménytelen a jövő.

Ha viszont bekövetkezik, akkor ugyanaz történik az egyházközségekben, mint a házaspárok életében: még ha lassan is, de elindul a sebek gyógyulása. Mert ahogy Krisztus mondta: „Menj, a hited meggyógyított” (vö. Mk 10,52).

Végezetül a püspök kifejezte azt a kívánságát, hogy a házaspárok örömteli, derűs, gyógyult szívvel éljék a család, a házasság, az otthon folyamatos teremtésének munkáját és örömét, hogy aztán hálatelt szívvel tudjanak új erőt és új fényt vinni saját egyházközségeik életébe.

A Házas Hétvége olyan lelkiségi mozgalom, amely házaspároknak, papoknak és szerzeteseknek kíván segítséget nyújtani az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk megújításához és elmélyítéséhez. Az eredetileg 1952-ben Gabriel Calvo spanyol katolikus pap által indított házassági szemináriumok a jezsuita Charles A. Gallagher közreműködésével váltak később módszertanilag is megalapozott mozgalommá, melyet a protestáns egyházak is világszerte adaptáltak. A napjainkban több mint nyolcvan országban jelen levő mozgalom Magyarországra 1983-ban érkezett, Pécsett 1987-ben kapcsolódtak be házaspárok és papok. A Házas Hétvége nem párterápia, nem is tanácsadás, semmiképp sem kapcsolati válságba került házaspároknak ajánlják a szervezők, hanem azoknak, akik kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek, de szeretnék szorosabban, nagyobb tűzzel együtt élni életre szóló szövetségüket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír