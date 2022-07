Felszentelték Csíkszeredában a kommunista rendezvények helyszínén felépült kápolnát

A város déli településrészén, a borvízfürdő fölötti fenyvesek ölelésében, annak a színpadnak a helyén épült a kápolna, amely a diktatúra idején helyet adott a csíksomlyói búcsú ellenpontjaként szervezett Tavasz a Hargitán-fesztiváloknak. Sebestyén Ottó csíkzsögödi plébános július 24-én a szentelési ünnep résztvevőit köszöntve a jó Isten különös humorának nevezte azt, hogy ahol a kommunizmus kiszolgálói magukat ünnepeltették, ott ezentúl Istent dicsőítik.

A Kovács Gergely érsek által bemutatott szentelési szentmisén 42 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Ezt az eseményt nevezte hangsúlyosabbnak prédikációjában az egyházmegye elöljárója. A fiatalok ünnepe ugyanis nem a felkészülés végét jelzi számukra, hanem annak az új korszaknak a kezdetét, amelyben a közösség hasznos, aktív tagjaivá válhatnak.

„A bérmálás mindenki személyes pünkösdje, a Szentlélek ma is épp úgy árad rájuk, mint az első pünkösdkor az apostolokra” – mondta az érsek és arra biztatta a fiatalokat, hogy később, a bizonytalanságok közepette is építsék életüket Istenre, érezzék életükben a Szentlélek kiáradó erejét, a jó Istentől kapott kincseket fordítsák közösségük javára, szolgálatára is. „Arra bátorítlak titeket, hogy vegyétek komolyan a küldetést, töltsön el a Szentlélek hét ajándékával, és legyetek Krisztus tanúi az életben” – mondta ünnepi beszédében.

A Szikszai László csíkszeredai műépítész tervezte kápolna építését a magyar kormány 15 millió forinttal támogatta. A kivitelezési munkálatok finanszírozásához hozzájárult a helyi és a megyei önkormányzat, helyi vállalkozók, valamint a hívek is. A kápolna belső terének díszítését, az oltár fölötti vitrót Sabău-Trifu Cristina képzőművész, egyházművész és férje, Sabău-Trifu Lucian belsőépítész tervezte. A főoltárt díszítő Szent Anna-szobor Demeter József Kossuth-díjas nyárádmenti szobrász alkotása. Az összefogással épített kápolna alagsorában közösségi termet is létesítettek. Sebestyén Ottó plébános köszönetet mondott az adományokért, az önkéntesek munkájáért és minden segítségért, amellyel régi álmukat valósíthatták meg.

Ez a kápolna a nemzeti összetartozás érzését és a keresztény hit erősítését szolgálja, mondta az ünnepség záró részében felszólaló Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt is bejelentve, hogy Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a kápolna körüli terület rendezésére 5 millió forintot ajándékoz. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere örömünnepnek nevezte az alkalmat, hiszen amellett, hogy katolikus fiatalokat ünnepeltek, ezzel a feje tetejére állított világban a jövőt is ünnepelték, és a közösség erejét is megmutatták. Ha nincs a közösségben a keresztény hit és annak a mindennapi megélése, akkor igazából jövő nincsen – hangsúlyozta a város elöljárója.

Szöveg és fotó: Csúcs Mária

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír