Felszentelték a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet megújult kápolnáját

A járvány miatt szűk körben, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz és Szocska Ábel püspökök, a szeminárium elöljárói, a kispapok, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szabó Tünde államtitkár, Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Kovács Ferenc polgármester részvételével ünnepelték az 1981-ben épült kápolna újraszentelését.

A három és fél évig tartó munkálatok eredményeként nem csupán megújult a szemináriumi kápolna, hanem Magyarországon egyedülálló, világviszonylatban is kiemelkedő szépségű templom született, melynek csodálatos faragványai és freskói között az ember szinte átlényegül.

A szertartás könyörgésekkel kezdődött, amit az oltár szentelése követett. A bizánci rítusú oltár teljesen körüljárható, s mivel az ünnepekhez igazodó színű liturgikus takaró borítja, viszonylag dísztelen. A vörös márványból készült, négy lábon álló oltár kocka alakú, ami a tökéletlen földi formák tökéletességre törekvését jelképezi. Ahogy az oltár, a templomhajó is szögletes, melyre ráborul a tökéletes forma, vagyis a gömb: az eget, Istent jelképező kupola.

Az oltárszentelés a templom életének első és leglényegesebb mozzanata, amit egy gyermek kereszteléséhez hasonlíthatunk. Ahogy a keresztelendő gyermeket, az oltárt is szenteltvízzel és müróval (megszentelt olajjal) mossák, majd minden szögletére keresztet rajzolnak, végül pedig új ruhába öltöztetik.

Az utolsó vacsora asztalát, Isten földi uralkodásának trónusát, egyúttal Krisztus önfeláldozásának helyét jelképező oltár megszentelése fehér ruhába öltöztetéssel, majd liturgikus takaróval fedéssel, végül a Szentségház és a gyertyák elhelyezésével zárult. A három püspök ezután illatos tömjénnel, szenteltvízzel és müróval szentelte meg a kápolna falait.

A szertartás körmenettel folytatódott, melynek során a szeminárium emeleti kápolnájából áthozták Szent István diakónus, Szent Lőrinc fődiakónus vértanú és Szent Jusztinosz vértanú ereklyéit, melyeket az új oltárba falaztak. Innen folytatódott az ünnepi Szent Liturgia.

Szentbeszédében Orosz Atanáz püspök az evangéliumra utalva az imádságról azt mondta: a szentelés után használati utasítást is kaptunk e csodálatos kápolnához. Az evangéliumban Krisztus olyan imádkozó farizeusokról szól, akik magamutogató módon imádkoznak. „Aki itt az emberek tetszését keresi, az nem igazán figyel Istenre, akivel párbeszédet keresett. Ez a ház az Isten háza, erre is vonatkozik, hogy ne tegyétek színházzá, az egymás előtti szereplés terévé!

A lelkiélet célja Isten akaratának teljesítése. Ezért kell szüntelenül imádkoznunk. S ennek megvan a csöndes, a szobánkba, cellánkba rendelt része: amikor kifejeződhetnek érzéseink, felszínre jöhetnek benső érzéseink: »menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál Atyádhoz, aki a rejtekben is jelen van! És Atyád, aki látja azt, ami titokban történik, nyilvánosan megjutalmaz«. Itt elsősorban a közös imádság helye van.”