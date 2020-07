Felszentelték a nyíregyháza-huszártelepi görögkatolikus közösség új épületét, a Szentháromság Házát

Az esti szertartáson a főpásztor Ábrahám életének két fontos mozzanatára hívta fel a hívőközösség figyelmét: sátrának és vendégeinek jelentőségére.

„Ábrahámot az Isten sokszor próbára tette, nagyon nehéz körülmények közé állította – mondta a püspök. – Miként neki, az itt élőknek is egy sátorra volt szükségük. Most itt ez a felújított épület tölti be a hajlék, a bibliai sátor szerepét, ahol a közösség imádkozhat, együtt élheti az életét, és ahová a közösség tagjai és vendégei is be tudnak térni. Ahogyan Ábrahám befogadta az angyalvendégek képében megjelenő Istent, úgy töltsék be ezt a helyiséget az angyalok, úgy látogasson meg bennünket a szentháromságos egy Isten, hiszen Ábrahámot, aki befogadta vendégeit, megáldotta az Úr, s ha ez a közösség befogadja a Szentháromságot, megáldja ezt a közösséget is.”

A főpásztor háláját fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a Szentháromság Ház létrejöttéhez: az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Soltész Miklós államtitkárnak az anyagi támogatásért, Kovács Ferencnek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterének, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye rendelkezésére bocsátotta az épületet, Farkas Gábornak, a Boldog Ceferino Intézet moderátorának az adományokért, támogatásért, valamint az építkezési vállalkozóknak, kivitelezőknek a munkájukért.

Az épület korábbi, leromlott állapotát fotókon idézték fel a közösség tagjai. A bejáratnál a Szentháromság ikonjának másolatát helyezték el.

Kovács Róbert szervezőlelkész a szertartás végén szintén megköszönte mindenkinek a segítő közreműködést, a püspöknek atyai útmutatásait. A Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola vezetőségének és kollégáinak megköszönte a befogadást, hiszen az iskola kápolnájából indult egykor a szervezőlelkészség. Háláját fejezte ki az egyházmegyei tanodáknak és a Vidék Kincse Egyesületnek a támogatásért, valamint Rézműves Mihály lelkipásztori kisegítőnek folyamatos jelenlétéért, aktív tevékenykedéséért.

„Amikor az ember szűkölködik, erő kell ahhoz, hogy el tudja fogadni a segítséget, támogatást, az emberi gesztusokat. Ahogy Szent Pál írja a filippiekhez: »Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.« Nekünk itt lehet erőnk, Krisztusban. S mint Ábrahám sátra, ez a Szentháromság Háza a befogadás és elfogadás háza lett: elfogadjuk Krisztust, befogadjuk Istent, akinek a segítségével, útmutatásával próbáljuk élni és megélni kereszténységünket” – fogalmazott Kovács Róbert.

Forrás: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zadubenszki Norbert/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír