Feltámadási online partira hívnak a Heaven’s Garden keresztény bulik szervezői

A koronavírus-járvány teljesen megváltoztatta mindannyiunk életét. A Heaven’s Garden partik szervezői ugyanakkor érzik, hogy bús egyedüllét helyett illő, ha igaz örömben telik Krisztus feltámadásának ünnepe. „Húsvéthétfőn feledkezzünk meg a járványról és hozzuk össze az ország első és legörömtelibb feltámadási, online partiját!” – írják a #StayHOMEparty kezdeményezői.



A részvételhez semmi más nem kell tenni, mint a YouTube-on vagy Facebookon bekapcsolódni a Heaven’s Garden #StayHOMEparty eseménybe és közvetítésbe április 13-án, húsvéthétfőn 17 órától! A videós csapat pedig élő kapcsolásban, a nappaliból garantálja az érdeklődőknek a legjobb zenéket és a valóban lényeges örömhírt.

A DJ-szettek mellett online körkapcsolásban jelentkeznek be a parti vendégei. „Légy bárhol is a világban, most együtt lehetünk! Kapcsolódj be te is!” – budít a Shoeshine.

Forrás és illusztráció: Shoeshine

Magyar Kurír