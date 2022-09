Felújították az erdélyi Hídvégen a gróf Nemes család kápolnáját

A környék épített örökségének egyik büszkesége a hídvégi (Kovászna megye) temetőben található kápolna, amely korábban a gróf Nemes család temetkezési helyéül szolgált. Csúcsíves ablakainak kőrácsaival, bejáratával, homlokzati rózsaablakával a vidék 19. századi neogótikájának egyedi példánya.

A kápolnát az utóbbi évtizedekben a Hídvégen élő római katolikusok használják. Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 10.30-tól szentmisét mutatnak be a közösséget szolgáló lelkipásztorok. A hívek létszáma mintegy 70 fő, a hídvégi öregotthon lakóit is beleszámítva. Elöregedő, kis egyházi közösség, amelynek azonban még vannak lelkes, hűséges tagjai, akikre mindig lehet számítani. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ennek a kis közösségnek sikerült közös összefogással, az idei búcsú napjára kívül-belül felújítani a kápolnát, amelynek titulusa Szűz Mária szent neve. A hívek nagy örömére a Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló oltárképet is az eredeti szépségében csodálhatjuk, hiszen helyreállították: bérmentesen restaurálta Ábrahám Jakab Brassóban élő képzőművész, grafikus. A felújított kápolnát Hajdú János sepsi-barcasági kerületi főesperes áldotta meg szeptember 12-én.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Kocsis Boldizsár János

