Felújították a somogyudvarhelyi plébánia épületét

A megyéspüspök – aki a plébániaudvaron celebrált szentmisét a helyi közösségért ajánlotta fel – Szűz Mária szavait idézte homíliájában: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint!”

Milyen a kapcsolatunk Máriával? Szoktunk-e hozzá fordulni, s ha igen, akkor hogyan?

– tette fel a kérdést a főpásztor szentbeszédében. – Amikor valamit el akarunk intézni, akkor keressük a kapcsolatokat. Olyan kapcsolatokat, amelyek hatékonyan, hathatósan tudnak segíteni nekünk. Hasonlóképp gondolok a közbenjárásra is. Tudom, hogy Jézushoz s a mennyei Atyához közvetlenül is lehet fordulni, de emberek vagyunk, szeretjük megtámogatni a kéréseinket a kapcsolatainkon keresztül. Ezért sokszor kérjük Jézus édesanyját, hogy szóljon az érdekünkben, s támogassa kérésünket, melyet természetesen Jézusnak is elmondunk.

A Szűzanya nemcsak közbenjárónk, hanem példaképünk is. Amit az imént idéztem az evangéliumból, Mária ajkáról – „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem a Te szavaid szerint!” –, nem egy egyszerű beleegyezés a mennyei Atya akaratába. A Szűzanya teljes lényével vállalkozott arra, hogy megtörténjen Isten szava az ő életében. Ez sokkal több, mint kimondani azt, hogy „legyen nekem a te szavad szerint”. Ez nem csak beleegyezés, hanem egy nagyon mély vágy arra, hogy az történjen velem, amit Isten akar. Ebben példakép Mária. Akarjuk-e követni őt, s vágyakozunk-e arra, hogy Isten szava történjen életünkben? – fogalmazott a főpásztor, aki a szentmise végén megáldotta a megújult épületet.

Csendes Sándor plébános köszönetet mondott azoknak a segítőkész, jó szándékú embereknek, akik hozzájárultak a felújítás megvalósulásához, majd Szászfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta: sokkal többről van szó annál, mint hogy megmentettek egy régi, szép épületet. A plébániát élő közösségnek kell megtöltenie, s a közösség tagjainak tovább kell adniuk a lángot, a lelkesedést a gyermekeiknek, utódaiknak, szeretteiknek, családjuknak.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír