Felzárkóztató modellprogramot valósít meg az Ormánságban a Katolikus Karitász

Közeledünk Besencéhez, a Sellyei járásban található kis zsákfaluhoz, közben elrobog mellettünk egy megafonnal felszerelt mikrobusz. Ez volt a bolt, a környék településein élők így tudják beszerezni a mindennapi árucikkeket. Az egyutcás faluba érkezve lassítunk és figyelünk jobbra-balra, keressük a célunkat, s mikor már lemondanánk róla, bal oldalon egy kis erdő melletti tisztáson észrevesznük egy sárga légvárat s vagy húsz gyerkőcöt.

A mostani foglalkozás az ifi- és gyermekprogramok sorába csatlakozik – tudjuk meg Kovács Tibortól, a Karitász munkatársától, aki bemutatja nekünk az eseményt. Középpontban a már említett légvár áll, amin korcsoportok szerint lehet csúszkálni, ugrálni. Kora délutánra már nagyon felmelegszik a vár, így azt le szokták engedni, de mára már ez is a „műsor része”, közösen eresztik le és csomagolják el a gyerekekkel a játszóvárat. Ezután körversenyek következnek, majd egy hűsítő vizesluficsata.

Aki esetleg megéhezne, lekváros palacsintával pótolhatja a kalóriákat. A mostani eseményre a falubeliek három órán át sütötték az édességet, de jut uzsonna annak is, aki esetleg nem édesszájú: egy nagy lábosban készülnek a friss lángosok.

Tibor megemlíti azt is, hogy egy falunapon akár ötven gyermek is részt vesz a programjukon, olyankor a felnőtteknek is külön kvízműsorral szoktak készülni, ami mindig az adott településsel kapcsolatos kérdésekből áll.

A rét, ahol a program megvalósul, egy helyi vállalkozóé, aki a tisztás és a mellette található kis fás rész gondozásáért cserébe szívesen ajánlja fel a helyet a falunak közösségi programokra – tudjuk meg Gregics Melindától, a falu polgármesterasszonyától. A falu vezetője elmeséli, hogy a majd kilencvenfős településen milyen segítséget, támaszt jelentenek a Karitász programjai.

Külön kiemeli a szervezet Zöldellő kertek című program sikerét, aminek bevezetése előtt a település harminchat háztartásából mindössze tízben gondozták a kiskertet, most pedig már huszonkét család gazdálkodik a saját kertjében.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír