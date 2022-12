Fényt gyújtani az esőben – Idén is elindult a Karitász Egymillió csillag a szegényekért kampánya

Fényt gyújt a sötétben – szoktuk mondani akkor is, ha valaki nagyon mostoha körülmények között is emberségesen viselkedik. Ám fényt gyújtani a sötétben még mindig nem olyan nehéz, ha vannak eszközeink. De mi van akkor, ha esik az eső? Ezen is elgondolkodhattunk Győrben, a megújuló székesegyház és a püspökvár közötti téren, ahol a Dunakapu téri és a belvárosi karácsonyváró vásári forgatagtól kissé távolabb, némileg sötétbe burkolózva vette kezdetét a Katolikus Karitász országos segélyakciójának idei nyitórendezvénye.

„Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek” – emlékeztetett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke Mindszenty József bíboros híres mondatára. Ez az egymillió csillag, egymillió gyertyafény valamiképpen utalás erre – tette hozzá. Veres András bízik benne, hogy amikor a karitász országszerte meggyújtja ezeket a gyertyákat, meg tudja szólítani azokat is, akik különben templomba nem járnak, egy-egy imát viszont el szoktak mondani, és érzik azt, hogyha tehetnek, akkor tenniük kell. Egészen biztosan többen vannak, mint egymillióan, akik tudnak segíteni, hiszen nagyon gyakran nem is az adomány nagysága az, ami meghatározó, hanem sokkal inkább a gesztus, a mögötte lévő szeretet – hangsúlyozta a főpásztor.

Veres András azt kívánta, hogy „ez a mai este sokak szívét gyúlassza tettrekészségre, hogy mindnyájan tegyünk valamit embertársainkért, s egészen biztosan, ha egymilliónál többen vagyunk, nem kell féltenünk hazánkat”. Az MKPK elnöke arra bíztatott: különösen is imádkozzunk ezekben a napokban nemcsak a rászorulókért, hanem elsősorban a háború áldozataiért, az attól szenvedőkért, hogy minél előbb megszülessen a várva várt béke.

„Csak az tudja másban kigyújtani a szeretetet, akiben már megvan” – ezzel a Szent Ágostontól kölcsönzött gondolattal kezdte köszöntőjét Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, akit férje, Áder János volt köztársasági elnök is elkísért a rendezvényre. Csak az tud bármit is adni, akinek van miből, s ez nem csupán az anyagi javakra érvényes, igaz mindenre, amit emberként adni lehet – világított rá Herczegh Anita. A jószolgálati nagykövet azt is elmondta, hogy az önkéntesség napjának vigíliája alkalmas arra, hogy köszöntsük, ünnepeljük azokat, akikben már megvan az érzékenység, a figyelem felebarátunk gondjai iránt, mindaz, amit úgy hívunk: karitász.

Sokan nélkülöznek, támogatásra, biztatásra, egy jó szóra, mert nekik nincs lehetőség, segítség, kapaszkodó, biztonságérzet, talán már a reményt is elvesztették. Nem véletlenül szól Albert Schweitzer tanácsa így: „Keresd, nincs-e valahol alkalom emberséged befektetésére.” Manapság, amikor ezer gond és aggodalom kínoz mindenkit, kívánom, hogy tudjunk fényt vinni nemcsak az adventi koszorúra, nemcsak az otthonainkba, hanem ugyanígy a közösségeinkbe, a mindennapi találkozásainkba. Legyen erőnk befektetni mindennapi nehézségeink közepette is figyelmünk, türelmünk, az emberségünk azok részére, akik leginkább rászorulnak, vagy még inkább „ránk szorulnak” – fogalmazott Herczegh Anita.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta: az Egymillió csillag a szegényekért jótékonysági mozgalom 1998-ban indult útjára Franciaországból, hogy felhívja a figyelmet a napi megélhetési gondokkal küszködőkre. A Caritas Europa 2005-ben, a Caritas Internationalis egy évre rá karolta fel az adventi akciót, Magyarországon először 2008. december 7-én ragyogott fel a szolidaritás egymillió csillaga. Egy héten keresztül tizenkét egyházmegyében közel kétezer településen gyúlnak meg a mécsesek hazánkban, figyelmeztetve az embereket az összetartozásra. A gyertyákat helyi karitászoknál lehet beszerezni, adományért cserébe. Emellett a 1356-os adományvonal hívásával is lehet a leginkább rászorulókat támogatni 500 forint értékben. A felajánlásokból a segélyszervezet élelmiszercsomagokat állít össze, ezeket juttatják el karácsonyig a rászorulókhoz.

A beszédek után a Győri Egyházmegyei Karitász tagjai, akik az egyházmegye valamennyi szegletéből érkeztek, megújították fogadalmukat. Ezt követően Herczeg Anita, Áder János, Veres András és Écsy Gábor igyekeztek az eső ellenére is minél több gyertyát meggyújtani. Ebben segítségükre voltak a karitászos munkatársak is.

A gyertyagyújtás közben a győri papnövendékek kara énekelt és gitározott. Bár nem tűnt túl sikeres vállalkozásnak, mégis egészen sok gyertya „döntött” úgy, hogy a szolidaritás jeleként szembeszáll az esővel.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Ács Tamás/Győri Egyházmegye

Magyar Kurír