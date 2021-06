Ferenc pápa áldásával gyalogol az Északi-sarkon – Michael Haddad mankóval teszi meg az utat

Michael Haddad hatéves korában, egy gerincvelő sérülést okozó jet-ski baleset után deréktól lefelé lebénult. Az életét azonban nem bénította meg e tragikus esemény. A Libanoni-hegység térségében született Michael hivatásos sportoló lett, 2016 óta pedig az ENSZ Fejlesztési Programjának éghajlatváltozással foglalkozó regionális, tiszteletbeli nagykövete. Szerdán találkozott Ferenc pápával az általános kihallgatás végén.

„Bár számomra lehetetlen segítség nélkül járni, állni vagy akár leülni, úgy döntöttem, hogy felfedezem a képességeimet. Felfedeztem, hogy semmi sem lehetetlen. Két dologra van szükség: hitre és elszántságra. Hitre önmagunkban, a Teremtőbe vetett hitre és arra a hitre, hogy korlátlan hatalom van bennünk ahhoz, hogy túllépjünk a korlátainkon. Az elszántság pedig azért kell, mert semmi sem megy könnyen. Ezt a döntést kell meghoznunk, eltökéltnek kell lennünk, és előre kell haladnunk” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak.

„Keresztény vagyok, és hiszek Jézus Krisztusban” – mondta Michael, megerősítve, hogy a hit minden csatában segített neki. Hite a napi küzdelmében is segítségére volt, amelyet „nagy küldetésének” nevez: hogy felhívja a világ figyelmét a környezeti kérdésekre.

Úgy döntöttem, hogy gyalogolok, mert a föld kerekesszékben ül.

Egyesítenünk kell erőinket, hogy megmentsük önmagunkat és a bolygónkat, és ezt egy zászló alatt teszem: az ENSZ-ben a világ minden részéről összefogunk, hogy ezt a változást megvalósítsuk. És ezt most meg kell tennünk.”

Michael hegyeket mászott, és sivatagokat szelt át. Két maratonon is részt vett: Kairóban és Bejrútban, hogy támogatást gyűjtsön a 2020 augusztusában a bejrúti kikötőben történt robbanás következtében lerombolódott kórház újjáépítésére.

Most újabb küldetése van: 100 kilométert akar megtenni az Északi-sarkon. Ezt a nagy vállalkozást 2020-ra tervezte, de a pandémia miatt el kellett halasztania. A missziót most 2022 februárjára vagy márciusára tervezi. „Ez természetesen kihívás – fogalmazott Michael Haddad. – 100 kilométert gyalogolni az Északi-sarkon nemcsak egy üzenet, hanem hozzájárulás is a tudományhoz. Remek tudományos csapattal dolgozom, és a világ azon kevés embere közé soroltak, akik képesek ilyesmire az állapotomban. Tehát minden, amit a gyaloglás előtt, alatt és utána tervezünk, hozzájárul a tudományos kutatáshoz, hogy más embereket is segítsünk újra járni az új technológiáknak köszönhetően.”

Michael elmondta a célját Ferenc pápának, és áldást kért tőle az északi-sarkvidéki misszióra. „Amikor elmondtam a történetemet a pápának, ő a fejemre helyezte a kezét. Mondtam neki, hogy megpróbálunk üzenetet küldeni az emberiségnek a föld és a környezet érdekében. Megáldott, és azt mondtam: »Szentatyám kérem, imádkozzon értem.« Azt válaszolta: »Te pedig imádkozz értem az Északi-sarkon.« Nem tudom elfelejteni a szavait. Erőt ad, és gondolkodásra ösztönöz. Elkötelezettebbnek érzem magam, és inkább a pápával együtt fogok szembenézni ezzel a kihívással, nem pedig egyedül” – hangsúlyozta Michael Haddad.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír