Ferenc pápa az adóügyi szakembereknek: Aki a többiek vagyonát kezeli, nem gazdagodhat meg rajtuk

Az Entrate ügynökség az olasz közigazgatásnak a Gazdasági és Pénzügyminisztériumtól függő adóhivatala, amely az adók megállapításával, ellenőrzésével, valamint az adókezeléssel foglalkozik.

A Biblia is hivatkozik az adókra, hiszen az adószedés ősidők óta az ember mindennapi életének a része. A Szentföldet uraló minden birodalom, de Izrael királyai is éppúgy adót vetettek ki az alattvalókra – kezdte beszédét a pápa. Ezt tették a rómaiak is Jézus korában, az adóbehajtó vámosok közreműködésével. Közéjük tartozott Zakeus és Máté, akinek meghívását Caravaggio örökítette meg, és a Szentatya ennek kapcsán felidézte pápai jelmondatát: „miserando et eligendo” (megkönyörült és kiválasztotta).

Jézusnak megindult a szíve irgalmasságában a vámos Máté iránt és „meghívta őt”. Ha Istentől kegyelmet kérünk, kérjük egyszerre a „tiszta elme és a forró szív” kegyelmét – tanácsolta a pápa, majd az adóügyek kezeléséhez alapvetően fontos vonásokat elemezte, melyek a

törvényesség, pártatlanság és átláthatóság.

A Biblia nem démonizálja a pénzt, ellenben annak helyes használatára szólít fel, mert nem könnyű jól bánni a pénzzel – tette hozzá a pápa, majd kitért a dézsma, a tized ősi használatára. A régi társadalmakban az alattvalók a föld terméséből és az állatokból tizedet adtak az uralkodóknak, mely az Ószövetségben a templomban papi szolgálatot teljesítő Lévi törzsének járt, minthogy e törzs tagjai nem részesültek az Ígéret földje örökségéből. Ez két igazságra is tanít: először is arra, hogy ne legyünk önfenntartók, hiszen az üdvösség Istentől származik, továbbá hogy

felelősséget vállaljunk egymásért, kezdve a leginkább rászorulókkal.

A törvényességről szólva Ferenc pápa elmondta: ma is, mint a Biblia idejében, az adóbeszedőket ellenséges szemmel nézik a társadalomban, jóllehet az adóbefizetés törvényes szolgálata „alapvető feladat”, hiszen a „törvényesség mindenkit védelmez”, éppen az „egyenlőség kezeseként”. Ez a szemlélet bizonyos képzést és kulturális változást igényel. A törvényesség és az igazságosság a gazdagság újraelosztásának kedvez és így védelmezi a szegényeket és az utolsókat.

Az adó tehát a közjó szolgálatában áll a közös javak egyetemes rendeltetése jegyében, amit az Egyház szociális tanítása mindig is sürgetett.

A pápa ennek kapcsán az olasz adóhivatal képviselőit arra buzdította, hogy továbbra is őrizzék meg az ingyenes egészségügyi rendszert.

A második pont, a „mindenki javát szolgáló pártatlanság” kapcsán a Szentatya megállapította, hogy az adóelkerülés, az illegális befizetések, az elterjedt törvénytelenség esetei mellett sokan vannak becsületes emberek, akik nem bújnak ki az adóbefizetés kötelessége alól. Ferenc pápa leszögezte, hogy

a vagyoni alapú társadalmi tagozódás révén nincsenek másoknál jobb polgárok, hanem mindenkinek ismerjék el jóhiszeműen, hogy a társadalom törvényes építője lehet.

Igenis szóvá kell tenni, hogy a tisztességes lelkiismeret a társadalom igazi gazdagsága. Szent Pál tanítása a rómaiakhoz írt levélből ez: „Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek tisztelet, annak a tiszteletet” (Róm 13,7).

A harmadik szempont, az átláthatóság megvilágítására a pápa Zakeus történetére utalt, aki nemcsak felismerte bűnét, hogy becsapta a szegény embereket, hanem megértette, hogy vagyona halmozásával elszigetelődött másoktól. Mélyen megérinti Jézus ingyenes szeretete, ezért birtoka felét a szegényeknek adja és négyannyit a megkárosítottaknak. Ezentúl átláthatóvá lesz a pénz, ami Zakeus kezén átfolyik.

Aki a többiek vagyonát kezeli, nem gazdagodhat meg rajtuk

– tanította Ferenc pápa az olasz adóügyi hivatal képviselőinek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír