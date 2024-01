Ferenc pápa: Az Egyház és minden megkeresztelt ember a világban van, de nem ebből a világból való

Itt van köztetek egy afrikai testvér is, mivel az utóbbi időben az intézmény új tagjai főként Guinea, Burundi, Ruanda és más afrikai országok papjai. Burundiban pedig éppen most alapítotok új képzési központot, melyet Michael Courtney érsekről, a Burundiban 2003-ban meggyilkolt apostoli nunciusról neveztek el – kezdte beszédét a pápa. – Vannak társaitok itt Németországból és Lengyelországból is.

A Szentatya megköszönte a találkozót, mert az lehetőséget kínált számára, hogy kiemelje a szekularitás, a világi jelleg értékét a papok életében és szolgálatukban. Ez a szekularitás nem szinonimája a szekularizmusnak, az evilágiságnak – szögezte le a pápa. – A szekularitás ugyanis az Egyház azon dimenzióját hangsúlyozza, hogy arra hivatott, hogy ebben a világban szolgáljon és tegyen tanúságot Isten országáról. A felszentelés pedig csak megerősíti ezt a dimenziót, amely nyilvánvalóan nem az egyetlen, hanem kiegészíti az Egyház eszkatologikus dimenzióját.

Az Egyház és benne minden megkeresztelt ember a világban van, a világért van, de nem ebből a világból való

– hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ha tehát a szekularitás az Egyház dimenziója, akkor mind a világi hívek, mind a papok arra hivatottak, hogy ezt megéljék és kifejezzék, ki-ki a saját módján, vagyis saját állapotának megfelelően.

A Szentatya egyházmegyei papi mivoltukra is emlékeztette a közösség papjait; egységben a helyi püspökkel és a többi paptestvérrel végzik lelkipásztori szolgálatukat. A közösség mint világi intézmény segít ebben, a ferences rendi karizma szerint, amely alázatos, készséges és testvéri szolgálatra nevel. Mindezt Krisztus királysága alapján teszik: szolgálnak, nagylelkűen odaadják magukat, személyesen szolidaritást vállalva a szegényekkel és a kirekesztettekkel. Királyság és kistestvéri lelkiség – ez azt jelenti, hogy mindnyájan egyek Krisztusban, ahogy arról Szent Ferenc tanúságot tett.

Ferenc pápa kifejezte, mennyire kedves számára a közösség Jézus Szent Szívéhez intézett imádsága: „Legyünk szolidárisan egyek az emberekkel mint barátaik, akik az együttérzés és az igazság apostolai, hogy az evangélium legyen a világ szíve.”

„Az együttérzés és az igazság apostolai” – ismételte meg a pápa, kiemelve: ezt a gyönyörű kifejezést mindennap megismételhetik, hogy megerősítsék apostoli fogadalmukat abban a meggyőződésben, hogy a Szentlélekben Krisztussal egyesülve az ember mindenekelőtt saját emberségével együtt apostol, együtt azokkal az emberi erényekkel, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat említ: „őszinteség, az igazságosság tisztelete, hűség az adott szóhoz, kedvesség, tapintat, lelki szilárdság, megfontoltság és egyenesség”.

A találkozó végén Szűz Mária és Assisi Szent Ferenc segítségét és közbenjárását kérte a közösség számára Ferenc pápa.

