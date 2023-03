Ferenc pápa az Infobae argentín hírportálnak: Szeretnék Argentínába utazni

Ferenc pápa mindenekelőtt Közép- és Dél-Amerikára koncentrált abban az interjúban, amelyet az Infobae argentin hírportálnak adott, néhány nappal pápává választásának tizedik évfordulója előtt. Beszélt vágyáról, hogy Argentínába látogasson; a változás reményéről Venezuelában, és elítélte a nicaraguai „durva diktatúrát”. A Szent Márta-házban Daniel Hadad, az Infobae portál tulajdonosa által készített interjúban a pápa geopolitikai kérdésekről, az ukrajnai háborúról, egyházi kérdésekről – így a homoszexuális emberekhez való hozzáállásról és a nők szerepéről – is beszélt, de egészen személyes témák is szóba kerültek.

A nicaraguai helyzettel kapcsolatban a Szentatya különösen azokról a nehézségekről szólt, amelyeket a nicaraguai egyház és a nép ma megtapasztal: a nunciust kiutasították, és betiltották a nagyheti körmeneteket, valamint folyamatos támadások érik a püspököket és papokat. A 26 év börtönre ítélt matagalpai püspökre, Rolando Álvarezre utalva hozzátette: „Van egy püspökünk, akit bebörtönöztek. Nagyon komoly és rátermett ember. Tanúságot akart tenni; nem fogadta el a száműzetést. Olyan, mintha visszahoznánk az 1917-es kommunista diktatúrát vagy az 1935-ös hitleri diktatúrát. Ezek, hogy egy szép argentin definíciót használjunk, guarangas (durva) diktatúrák.”

A hazájába, Argentínába való esetleges látogatást illető kérdésre Ferenc pápa hangsúlyozta: „2017 decemberére volt tervezve” – megismételve, amit már az Irakból visszafelé tartó repülőúton is elmondott: „Először Chilébe utaztunk volna, majd Argentínába és Uruguayba. Ez volt a menetrend. De mi történt? Akkoriban választások voltak, így a chilei látogatást át kellett helyezni decemberre, Argentínába és Uruguayba pedig januárban mentünk volna. Aztán megváltozott a program: a chilei és perui utat megszervezték, tehát Argentína és Uruguay későbbre maradt... Nem tartózkodom semmilyen módon attól, hogy ezekre a helyekre is látogatást tegyek – folytatta a pápa. – Az utazás tervben volt, és nyitott vagyok a lehetőségre... Szeretnék Argentínába menni.”

A Szentatya ezután Venezueláról szólt. Reményét fejezte ki, hogy a rendszer megváltoztatható: „Szerintem a történelmi körülmények arra kényszerítik őket, hogy megváltoztassák a párbeszédük módját... Soha nem zárom be az ajtót a lehetséges megoldások előtt. Ellenkezőleg.”

A pápa az ukrajnai háborút illetően óvatosabban fogalmazott. Azt mondta: „mindnyájan dolgoznak rajta”, majd utalt arra, hogy több államfő is mozgósít ennek érdekében.

Ferenc pápa az interjújában kitért a homoszexuális emberek, az újraházasodott elvált személyek, a nők és a cölibátus témájára is. A homoszexuális emberek befogadása kapcsán a Szentatya Jézus szavaira utalva (Mt 22,2–14) így fogalmazott: „Mindenkit. Mindenkit. Mindenkit hívjatok be. Amikor a nemes emberek nem akartak elmenni a menyegzőre, a király elküldte szolgáit az útkereszteződésekhez, és mindenkit meghívott: jókat, rosszakat, öregeket, fiatalokat, gyerekeket, mindenkit. Mindenkit. Az Egyház mindenkié. És mindenki a maga erejével oldja meg helyzetét az Úr előtt. Ez a bűnösök Egyháza is. Nem tudom, hol van a szentek Egyháza, de itt mindannyian bűnösök vagyunk” – hangsúlyozta a pápa, és megismételte, amit 2013-ban, első Rio de Janeiró-i útja alkalmával mondott: „Ki vagyok én, hogy megítéljek egy embert, ha jóakaratú, igaz? Ha inkább az ördög bandájához hasonlít, akkor védjük meg egy kicsit. De ma nagyon nagy figyelem irányul erre a kérdésre. Jézus mindenkit hív, és mindenki úgy oldja meg az Istennel való kapcsolatát, ahogy tudja, vagy ahogy akarja; néha akarják, néha nem tudják, de az Úr mindig vár.”

Az újraházasodott elvált személyek szentségekhez való járulása kapcsán – amely a 2014–2015-ös, családról szóló szinódus központi témája volt – „a püspök lelkiismeretére” emlékeztetett Ferenc pápa, és azt javasolta az elvált pároknak, hogy „menjenek el a püspökükhöz, és tárják fel előtte a helyzetüket”.

A nők szerepével kapcsolatos kérdésre a Szentatya kiemelte, hogy ma már több nő dolgozik az Egyházban: ez szükséges előrelépés, mert „a machizmus rossz”. „Néha a cölibátus machizmushoz vezethet. Egy papból, aki nem tud nőkkel dolgozni, hiányzik valami; nem érett. A pápa szerint a dolgok változóban vannak: „A nők máshogyan működnek. Van időérzékük, van idejük várni, van türelemük, a férfiakkal ellentétben. Ez nem csökkenti a férfiak értékét. Különböznek, és ki kell egészíteniük egymást.”

A nyugati egyház cölibátusát érintő kérdéssel kapcsolatban Ferenc pápa egy pillanatig csendben maradt, majd úgy fogalmazott, hogy „ez egy ideiglenes előírás... Nem örökkévaló, mint a papszentelés... Másrészt a cölibátus fegyelem”. „Szóval felül lehetne vizsgálni?” – kérdezte az újságíró. „Igen” – válaszolta a pápa.

Daniel Hadad ezt követően a 92 éves Julián Herranz bíborost idézte, aki azt mondta, hogy a hat pápából, akikkel együtt dolgozott, „talán az ördög munkálkodott kettővel, VI. Pállal és Ferenccel, mindig azon dolgozva, hogy megosszák az Egyházat és megakadályozzák az evangélium terjedését”. „Nem tudom megítélni, hogy ez igaz-e, vagy sem – hangzott Ferenc pápa válasza. – Néha van ellenállás, rossz ellenállás. Nem jó fajta. Mert a jó ellenállás az, hogy ha jó projektet csinálok, azt látják és megvitatják. A rossz ellenállás az, amiről itt szó van, visszafelé fordul, árulást keresve. De vagy naiv vagyok, vagy nem hallgatok rájuk. Vannak ilyen dolgok az Egyházban... vannak, jelen vannak, egy sarokban, elrejtve. Ha a szakadás határán állnánk, ez rossz lenne – fogalmazott a pápa, hozzátéve: az Egyházban kezdettől fogva van ellenállás. „Az éles kritikát nagyra értékelem. Néha nem szeretem, de nagyra értékelem” – jegyezte meg a Szentatya.

Végül megemlítette fogadalmát, amelyet a Kármel-hegyi Boldogasszonynak tett harminchárom éve, hogy nem néz televíziót. 1990. július 15-e volt, és miközben a közösséggel tévézett, „olyan dolgokat sugároztak, amelyek nem tesznek jót a szívnek. Nem bűnös dolgokat, hanem olyan relativizmusokat mutattak, amelyek gyengítik a szívet”. Másnap a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepi szentmiséjén úgy érezte, hogy „nem lenne szabad néznem”. Így hát azt mondta, hogy „elég volt”, néhány kis engedményt leszámítva.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News

Magyar Kurír