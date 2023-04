Ferenc pápa: Az ördög az ember bukását akarja, de az imával szemben nincs semmi esélye

– A könyv egy apáca történetével kezdődik, akin ördögűzést hajtottak végre. Szentatya, a megszállott apáca vallomásában azt olvassuk, hogy az ördög azt mondta róla: „Gyűlölöm őt, mindig rosszat mond rólam. Láttad, mennyi gondot okozok neki?” Hogyan kell fogadni ezeket a kijelentéseket?

– Személyesen nem ismerem ezt az esetet, ezért nem tudok hozzászólni. Azonban tényleg lehetséges, hogy feldühítem az ördögöt, mert igyekszem követni az Urat, és azt tenni, amit az evangélium mond – és ez idegesíti őt. Ugyanakkor biztosan örül, ha valamilyen bűnt követek el. Az ember kudarcát akarja, de nincs esélye, ha mi imádkozunk.

– Volt már valaha közvetlen dolga démonoktól megszállt emberekkel?

– Amikor Buenos Aires érseke voltam, többször fordultak hozzám olyan emberek, akik azt mondták, hogy megszállta őket az ördög. Elküldtem őket konzultációra két nagyszerű szakavatott paphoz: nem gyógyítók, hanem ördögűzők voltak. Az egyiket Carlos Alberto Mancusónak hívták és a La Plata-i egyházmegyében volt ördögűző. A másik a gyóntatóm, Nicolas Mihaljevic horvát származású jezsuita pap volt. Később mindketten elmondták, hogy ezek közül az emberek közül csak ketten vagy hárman voltak valóban az ördögi megszállottság áldozatai. A többiek ostromlottságtól, azaz démoni zaklatástól szenvedtek, ami egészen más, mert nem a testükben volt az ördög. Ezt jól kell meghatározni.

– És mint pápa, gyakorolt valaha ördögűzést?

– Nem, ez soha nem történt meg. Ha ez megtörténne, egy jó ördögűző támogatását kérném, ahogy már érsekként is tettem.

Az Ördögűzők a sátán ellen című könyv borítója

– XVI. Benedekről többen elmondták, hogy pápasága alatt megélte az ördög támadását – aki mindig kísért minket –, és annak ellenére, hogy szenvedett emiatt, eredményesen ellenállt. VI. Pál 1972-ben azt mondta, hogy a sátán füstje bejutott Isten templomának egy résén keresztül. Az ördög tehát a Vatikánban is felléphet, és megtámadhatja a pápát?

– Az biztos, hogy az ördög minden megkülönböztetés nélkül mindenkit megpróbál megtámadni, és mindenekelőtt azokra próbál lesújtani, akiknek nagyobb felelősségük van az Egyházban vagy a társadalomban. Még Jézus is szenvedett az ördög kísértéseitől, sőt, gondolhatunk Simon Péter kísértéseire is, akinek Jézus azt mondta: „Távozz tőlem, sátán.” Tehát még a pápát is támadja a gonosz. Emberek vagyunk, és ő mindig megpróbál megtámadni minket. Ez fájdalmas, azonban az imával szemben nincs semmi esélye! És igaz, amit Szent VI. Pál mondott, hogy az ördög be tud jutni Isten templomába is, hogy viszályt szítson, és egymás ellen fordítsa az embereket: a megosztottság és a támadások mindig az ördög művei. Mindig megpróbál tőrbe csalni, hogy megrontsa az emberek szívét és elméjét. Az egyetlen megváltás a Krisztus által kijelölt út követése.

– Félnünk kell az ördögtől?

– Úgy gondolom, hogy vannak nagyon veszélyes démonok, és én a „művelt” ördögökről beszélek. Jézus is beszél erről Lukács evangéliumában: azt mondja, hogy amikor a rossz szellem kiűzetik, a pusztában vándorol és enyhülést keres. De egy idő után megunja, és visszatér a „házba”, oda, ahonnan kiűzték, és látja, hogy a ház rendezett, szép...

– Mi történik ilyenkor?

– Elmegy, és keres néhány másik démont, akik aljasabbak nála, elhozza őket, udvariasan belépnek a házba: becsengetnek, udvariasan birtokba veszik a házat. A lélek – mivel nem törődik a lelkiismeret-vizsgálattal – vagy nem veszi észre őket, vagy lelki langyosságból engedi be őket. Ezek a démonok szörnyűek, mert megölnek téged. Ez a legrosszabb megszállottság. Nincs menekvés: az ördög vagy közvetlenül pusztít háborúkkal és igazságtalanságokkal, vagy pedig udvariasan, nagyon diplomatikusan teszi, ahogy Jézus meséli. Megkülönböztető képességre van szükség.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír