Ferenc pápa az ötven éve alapított Hit és Fény közösség küldöttségéhez: Prófétai jel vagytok

Ötven év telt el azóta, hogy 1971 húsvétján Lourdes-ba zarándokolt az értelmi fogyatékossággal élők egy csoportja, családjukkal és barátaikkal. Szűz Mária szerető tekintetétől kísérve elkezdődött a Hit és Fény tapasztalata: a Szentlélek valami olyannak a megszületését jelezte, amit senki sem látott előre, vagyis közösségetek létrejöttét, amelyben az örömöt, a megbékélést és egymás kölcsönös tiszteletét ünneplitek. Így a feltámadott Úr fénye és ereje reményt adott sok olyan embernek, akik azt érezték, hogy kirekesztik és elutasítják őket, néha még az Egyházban is. A Szentlélek azóta a mozgalom mellett áll és az öt kontinens számos országában megannyi Hit és Fény közösség született, a befogadás és a szeretet üzenetével, mely valóban az evangélium szíve – fogalmazott a pápa.

Ferenc pápa a Szent Pál említette kicsinység evangéliumára (1Kor 1,26–29) utalt, mert Isten főként a kicsiket és a törékenyeket szereti. A Hit és Fény közösség azóta prófétai jel lett, mely a leselejtezés mai kultúrájában arra emlékeztet, hogy a különbözőség mekkora gazdagságot jelent.

Ez az ötven év egy zarándokút út volt, mégpedig ökumenikus jellegű, hiszen a Hit és Fény közösségeiben katolikus, protestáns, anglikán és ortodox keresztények szolgálnak együtt. Az eddig megtett út tele van gyümölccsel, de még ma is vannak az Egyházban és a világban elfelejtett és kirekesztett emberek. Ezért a pápa arra bátorítja a közösség tagjait, hogy a Szentlélek erejével vigyék tovább a befogadó jelenlétüket. Közösségeik legyenek továbbra is a találkozás, a testvéri segítség és a közös ünneplés helyszínei és így a remény jele lehetnek azon családok számára, ahol fogyatékossággal élő gyermekek élnek. Tartsanak ki továbbra is a kovász evangéliumi stílusában, mely átjárja a közösséget jelképező bárka minden tagját.

*

A Hit és Fény közösségek értelmi fogyatékkal élő emberek, hozzátartozóik és barátaik, különösen is fiatal barátaik közössége, akik rendszeresen találkoznak Krisztus szellemében, hogy megosszák barátságukat, együtt imádkozzanak és ünnepeljék az életet. A Hit és Fény 1971-ben jött létre a franciaországi Lourdes-ban, válaszként az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és szüleik szorongására és magányára. Ez a mozgalom a világon mindenütt katolikus és ökumenikus szellemű közösségeket hívott életre. Alapítói a francia Marie-Hélene Mathieu gyógypedagógus és a kanadai Jean Vanier. Közösségeikben segítő és sérült tagok együtt haladnak Krisztus útján. A rendszeres találkozások egyfajta kapaszkodót jelentenek a sérült személyeknek és családjuknak. Minden ember értékes, úgy, ahogy van. Sérült testvéreink előtt pedig sok titkot felfed a mi Urunk, hiszen ők különösen kedvesek előtte. A Hit és Fény közösségben ők különös jelentőségű kapcsok Isten és az emberek között, ezért sokat lehet tanulni tőlük. Segítenek felismerni és felvállalni fogyatékosságainkat, fájdalmainkat, sérüléseinket, és ezekkel együtt állni embertársaink és az Isten elé. A Hit és Fény közösségekben különös jelentőségű az ünnepek közös megtartása, hiszen sok sérült ember számára ez az egyetlen fórum, ahol lehetőségük van a bensőséges ünneplésre.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír