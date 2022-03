Ferenc pápa megköszönte az olasz rádióamatőröknek az ukrán menekülteknek nyújtott segítséget

„Reméljük és imádkozunk, hogy ez a háború, ami szégyenteljes mindannyiunkra, az egész emberiségre nézve, a lehető leghamarabb véget ér. Elfogadhatatlan. Minden további nap újabb halált és pusztítást okoz.” Ferenc pápa határozottan elítélte az ukrajnai orosz inváziót március 26-án, szombaton, amikor a Vatikánban fogadta az olasz rádióamatőr szövetség (FIR CB) mintegy hétszáz önkéntesét, akik önkormányzati, tartományi, regionális és országos szinten biztosítanak rádió-összeköttetéseket amatőr rádiófrekvenciák használatával.

Munkájukért a pápa elismerését fejezte ki: „Rádióamatőri szenvedélyeteket a társadalom szolgálatába állítjátok. Ezt a polgári védelem és a legsérülékenyebb emberekkel és a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokkal való szolidaritás hatékony eszközévé tettétek. Ez nagyon szép: egy személyes szenvedély, amely társadalmi szolgálattá válik. Ez az alapelve a képességek, a tehetség kibontakoztatásának, amelyeket a közjó javára használunk fel.” A Szentatya gratulált a szervezetnek fennállásuk tavaly ünnepelt 50. évfordulójához: „Ti is tagjai vagytok az olasz önkéntesség kiterjedt és sokrétű mozgalmának, amelyet mindig is nagyra értékelek, és amely megérdemli a bátorítást és a támogatást.”

Méltatta továbbá beavatkozásaik gyorsaságát, ami az akadályokat legyőző rádiónak és a hatékony hálózatuknak is köszönhető. „Valójában ez nem egy egyéni akció. A szervezet ereje éppen abban rejlik, hogy gyökérerek módjára jelen van a területen, és hogy a híreket és információkat nagyon gyorsan és mindenhova el tudja juttatni.” Szolgálatuk másik lényeges szempontja a szabadság és a függetlenség. „Elengedhetetlen a szabadság megőrzése, hogy valóban az emberek és a közjó szolgálatában álljunk” – nyomatékosította a pápa.

Miközben köszönetet mondott az olasz szervezet tagjainak az ukrajnai háború elől menekülőknek nyújtott szolgálatáért, Ferenc pápa imádkozott, hogy a szégyenletes háború mielőbb véget érjen. „A közjót szolgáljátok, soha ne a részérdekeket. Csak egy preferenciátok legyen: a szegények, a védtelenek, a peremre szorultak álljanak az első helyen.”

A Szentatya megjegyezte, hogy sokan kiveszik részüket a menekültek megsegítéséből, például a szomszédos országok hétköznapi emberei, de Olaszországban is, ahová továbbra is ukránok ezrei érkeznek. „Hozzájárulásotok értékes, ez a békeépítés konkrét, kézműves módja.” Hozzátette, hogy Európa nemcsak a hivatalos intézmények szintjén válaszol az ukrajnai háborúra, hanem a civil társadalom szintjén is: olyan önkéntes egyesületekkel, mint az olasz rádióamatőrök szövetsége. „A kialakult helyzetre adott reakciótok alapvető és nélkülözhetetlen, újjáépíti az emberi és társadalmi szövetet egy olyan súlyos és akkora seb esetén, mint amit a háború okozott.”

A pápa megjegyezte, hogy az ukrán menekülteket nemcsak most kell segíteni, hanem később is, amikor a háború emléke elhalványul, mert akkor több nehézséggel kell majd szembenézniük, mint most. Végül Ferenc pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy „mindig őrizzék meg a szabadságot és a szolidaritást”.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír