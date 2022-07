Ferenc pápa bejelentette, hogy nőket fog kinevezni a Püspöki Kongregációba

Ferenc pápa bejelentette, hogy két nőt kíván kinevezni a Püspöki Kongregációba, akik ily módon részt vesznek majd az új püspökök kiválasztásának folyamatában. A Szentatya ezt a Reuters tudósítójának, Philip Pullellának adott interjúban jelentette be.

„Nyitott vagyok, ha felmerül a lehetőség. Jelenleg a kormányzóságnak van egy kormányzóhelyettese, aki egy szerzetesnő. Most két nő kerül a Püspöki Kongregációba, a püspökválasztási bizottságba. Így a dolgok egy kicsit megnyílnak” – fogalmazott a nők Vatikánban beöltött vezető szerepéről Ferenc pápa. Majd hozzátette, hogy a jövőben lehetőségét látja annak, hogy laikusokat nevezzenek ki bizonyos vatikáni hivatalokba, például a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumába; a Kulturális és Oktatási Dikasztériumba vagy a Vatikáni Apostoli Könyvtár vezetésére. A pápa felidézte, hogy Raffaella Petrini nővér, akit tavaly nevezett ki a Vatikáni Kormányzóság második vezető pozíciójába, az első nő, aki betölti ezt a pozíciót.

Korábban, 2020 januárjában a Szentatya Francesca di Giovannit nevezte ki az Államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának a multilaterális területtel foglalkozó titkárhelyettesévé – ilyen szintű pozíciót szintén első alkalommal tölt be nő.

Ferenc pápa további jelentős posztokra is nevezett ki nőket a Vatikánban, közéjük tartozik a francia Nathalie Becquart nővér, a Jézus Krisztus misszionáriusai xavéri intézet tagja a Püspöki Szinódus altitkáraként; illetve Alessandra Smerilli nővér, a Segítő Szűz Mária Don Bosco Nővérek rend tagja, aki az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának altitkára. Carmen Ros Nortes nővér pedig a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Dikasztérium altitkára.

Világi nők is töltenek be magas rangú pozíciót a Vatikánban, köztük Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum első női igazgatója; Linda Ghisoni és Gabriella Gambino, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának altitkárai; Emilce Cuda, a Pápai Latin-Amerika Bizottság titkára; továbbá Nataša Govekar, a Kommunikációs Dikasztérium Teológiai-Lelkipásztori Irodájának igazgatója; míg Cristiane Murray a Szentszéki Sajtóterem igazgatóhelyettesi posztját tölti be. Mindegyiküket a jelenlegi pápa nevezte ki.

A múlt hónapban Kevin Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa azzal viccelődött, hogy a Kúriáról szóló új alkotmány kihirdetésével ő lehet az utolsó pap, aki vezeti ezt a dikasztériumot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír