Ferenc pápa a Deloitte tanácsadóinak: Az üzleti élet segíthet a válságok kezelésében

Ferenc pápa szerint az üzleti életnek megvan a hatalma és a tapasztalata arra, hogy segítsen a szenvedő embereken és segítsen leküzdeni a válságokat világszerte, beleértve a járványt és a háborút is. A Szentatya a Deloitte Global delegációjához intézett beszédében fogalmazott így szeptember 22-én, csütörtökön a Vatikánban. A Deloitte a világ egyik vezető szakmai szolgáltató cége, amely világszínvonalú könyvvizsgálati, tanácsadási, valamint adótanácsadási, vállalati kockázati és jogi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek több mint 150 országban, közel 350 ezer munkatárssal. A pápa megköszönte látogatásukat és munkájukat, majd a világot sújtó számos kihívás felé fordította figyelmüket. Három javaslatot fogalmazott meg a tanácsadóknak, amelyekkel előmozdíthatnak egy emberibb, igazságosabb és testvéribb világot.

A pápa elsőként ezt javasolta: „Mindig tudatában kell lenni annak, hogy nyomot hagyhatunk magunk után.” Ez a „nyom” mindig legyen pozitív és az emberi fejlődés előrehaladását célozza. „Önök tisztában vannak hatalmukkal” – mondta a pápa.

Ez járjon együtt azzal a vággyal, hogy elemzéseiket és javaslataikat az átfogó ökológia paradigmájával összhangban álló döntések felé irányítsák.”

„Feltehetünk magunknak egy jó kérdést, amikor értékeljük, mi az, ami hatékony, és mi nem az: »Milyen világot szeretnénk hagyni gyermekeinknek és unokáinknak?«”

A pápa második javaslata az volt, hogy a vezetők „vállalják és teljesítsék kulturális felelősségüket, amely szintén magas intelligenciájukból és kiterjedt kapcsolatrendszerükből fakad”. Ferenc pápa harmadik javaslata a sokszínűség növelése volt.

A pápa szerint az elmúlt tizenöt évben a világ súlyos és folyamatos válságokat élt át. „Nem fejeztük még be a 2007-es pénzügyi válság kezelését, amikor szembe kellett néznünk az államadósság és a reálgazdaságok válságával, amit a járvány és az ukrajnai háború követett annak összes globális következményével és fenyegetésével” – panaszolta a pápa. Mindeközben azt is nehezményezte, hogy „bolygónk továbbra is szenved az éghajlatváltozás hatásaitól, kegyetlen és rejtett háborúk dúlnak különböző régiókban, és emberek tízmilliói kényszerültek elvándorolni hazájukból”. Míg az emberiség egy részének mindennapi élete javult, a másik része „gátlástalan döntések” miatt szenved, és „egyfajta ellenfejlődés fő áldozatává vált”. „Mit tehetnek a tanácsadók ebben a nehéz és bizonytalan helyzetben?” – tette fel a kérdést a pápa.

Nagyon sokat tehetnek azzal, ha elemzéseiket és javaslataikat átfogó nézőpontok és jövőkép alapján állítják össze.”

A pápa emlékeztetett arra, hogy az emberek méltó foglalkoztatása, a közös otthonunkról való gondoskodás, a gazdasági és társadalmi érték, valamint a közösségekre gyakorolt ​​pozitív hatás összefügg egymással. „A mai tanácsadók – akik tisztában vannak szerepükkel – arra hivatottak, hogy javasoljanak és vitassanak meg új irányokat válaszként az új kihívásokra.” Megjegyezte: olyan intézkedéseket kellene elfogadniuk és javasolniuk, amelyek globális szinten segítik elő az életminőséget, és előtérbe helyezik az egész ember és minden ember jólétét.

A pápa hangsúlyozta, hogy

a profit nem jogszerű, ha nem veszi figyelembe az emberi személy átfogó előmozdításának célját, a javak egyetemes szétosztását, a szegények előtérbe helyezését és a közös otthonunkkal való törődést.”

A Szentatya arra biztatta őket, hogy legyenek „átfogó szemléletű tanácsadók” annak érdekében, hogy „együttműködjenek életmódunk megváltoztatásában ezen a bolygón, amelyet mind az éghajlat, mind az egyenlőtlenség szempontjából megkárosítottunk”. Ferenc pápa azzal zárta beszédét a Deloitte tanácsadó cég képviselőihez, hogy köszönetet mondott a találkozóért, jókívánságait fejezte ki munkájukhoz, és megáldotta őket és családjukat, különös tekintettel gyermekeikre, a betegekre és az idősekre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír