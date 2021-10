Ferenc pápa fogadta a dél-koreai elnököt

Mun Dzsein kezdte meg a pénteki pápai audienciák sorát, a dél-koreai elnök 10.15-kor érkezett a Vatikánba. Délben az amerikai elnököt és feleségét fogadta a Szentatya. Mindkét vezető a G20-csúcstalálkozón vesz részt a napokban Rómában.

A dél-koreai államfőt és feleségét először Leonardo Sapienza atya, a Pápai Ház Prefektúrájának régense fogadta.

Mun Dzsein mintegy 25 percen át beszélt négyszemközt Ferenc pápával. Ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsek külügyminiszterrel találkozott.

A szívélyes megbeszélések során elégedetten nyugtázták a Szentszék és Dél-Korea között fennálló jó kapcsolatokat. Elhangzott: a Katolikus Egyház hozzájárul a társadalom javához, előmozdítja a párbeszédet és a kiengesztelődést a koreaiak között. Ezzel kapcsolatban a felek reményüknek adtak hangot, hogy a közös igyekezet és a jóakarat segíti a félsziget megbékélését és fejlődését, a szolidaritás és a testvériség révén is. Tárgyaltak a régiót érintő kérdésekről, illetve a humanitárius válság témájáról is – tájékoztat a szentszéki közlemény.

Az audiencia végén a Szentatya egy bronzból készült érmet ajándékozott a Koreai Köztársaság elnökének; az érem a Szent Péter tér eredeti Bernini-tervét ábrázolja. Ezen kívül pápasága dokumentumait, a béke világnapjára írt idei üzenetét, valamint az emberi testvériségről szóló dokumentumot nyújtotta át a dél-koreai politikusnak, valamint annak a vatikáni könyvnek egy példányát, amely arról a 2020. március 27-i eseményről szól, amikor Ferenc pápa az üres Szent Péter téren imádkozott a pandémia megszűnéséért és az áldozatokért.

Mun Dzsein egy az Észak-Koreával határos demilitarizált övezet szögesdrótjából készült keresztet ajándékozott a pápának. A békét jelképező keresztből összesen 136 darabot készítettek – arra emlékezve, hogy 68 éve szakadt ketté területileg az ország.

*

Ferenc pápa három évvel ezelőtt már fogadta a dél-koreai elnököt a Vatikánban: a 2018. október 18-i találkozón arról beszéltek négyszemközt, hogy a koreai egyház pozitívan járul hozzá az ország javához szociális, nevelési és egészségügyi téren. Értékelték mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek a Koreai-félszigeten fennálló feszültségek enyhítését szolgálják, hogy megnyíljon a béke és a fejlődés új korszaka. Mun Dzsein három éve katolikusként mutatkozott be a pápának, e szavakkal: „Timóteus a keresztnevem, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy találkozhatunk.” Az akkori audiencia végén így búcsúzott a Szentatyától: „Ön nemcsak a Katolikus Egyház vezetője, hanem az emberiség tanítómestere.” Mun Dzsein elnök akkori látogatása során találkozott Pietro Parolin államtitkárral is, aki az audienciát megelőző napon szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilikában Korea békéjéért.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír