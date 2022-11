Ferenc pápa fogadta a jordán királyt

Ferenc pápa és II. Abdullah ibn al-Husszein jordán király megbeszélésén, amelyen jelen volt Rania királynő is, a közel-keleti helyzet és a migránskérdés állt a középpontban. A pápa köszönetet mondott a királynak a szent helyek védelmezésében betöltött szerepéért, valamint azért, hogy országa befogadja a térségből érkező migránsokat. Az 1946 óta a hásemita monarchia által uralt kis ország alig több mint tízmillió lakossal és korlátozott természeti erőforrásokkal rendelkezik, mégis több mint egymillió szíriait fogadott be, akik elmenekültek szülőföldjükről. Jordánia más nemzetiségű munkavállaló bevándorlókat is befogad, akik a szomszédos országokból érkeznek, és főként a mezőgazdaságban, az építőiparban dolgoznak. A közel-keleti ország példa a befogadásra, amiért a pápa háláját fejezte ki a jordán királynak.

A menekültkérdés szóba került a szívélyes légkörű megbeszéléseken az Államtitkárságon is, ahol Abdullah király találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkárával. A „fennálló jó kétoldalú kapcsolatok elismerésén” túlmenően számos nagy jelentőségű témát is megvitattak.

A Szentszék Sajtótermének közleménye hangsúlyozza: „A felek utaltak a vallásközi és ökumenikus párbeszéd továbbfejlesztésének szükségességére. Biztosítani kell, hogy a Katolikus Egyház Jordániában szabadon gyakorolhassa küldetését. Kiemelték továbbá a közel-keleti stabilitás és béke előmozdításának fontosságát, különös tekintettel a palesztinkérdésre és a menekültkérdésre. Nyomatékosították, hogy meg kell őrizni és ösztönözni kell a keresztény jelenlétet a régióban. Ebben a tekintetben hangsúlyozták, hogy továbbra is meg kell őrizni a status quót a jeruzsálemi szent helyeken, amelyek találkozási helyek és a békés együttélés szimbólumai, ahol a kölcsönös tiszteletet és a párbeszédet ápolják” – olvasható a szentszéki közleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír