Ferenc pápa hálás az olasz halászoknak a tengertisztító akcióért

Jó és rossz időben egyaránt kihajóznak, hogy kifogják a tengerből a mindennapi élethez szükséges javakat, s teszik ezt nagy szenvedéllyel, sok áldozatot hozva és veszélyeket is vállalva. Családjuk pedig osztozik a nehézségekben és a kiszolgáltatottságban, amit ez az életforma hoz magával – így jellemezte Ferenc pápa a marchei partokról érkezett halászok munkáját. Tekintettel arra, hogy Olaszország a Földközi-tengerbe nyúló félszigetként (illetve szigeteivel együtt) 7870 kilométernyi tengerparttal rendelkezik, a halászat jelentős helyet foglal el az ország életében.

A modern társadalmi fejlődésben a halászok olykor vágyhatnak a szárazföldön is biztos munkára.

Aki azonban a tengeren született, annak a szívéből nem lehet kitörölni a tengert.

Ne csüggedjetek a kellemetlenségek és a bizonytalanságok láttán, amivel sajnos találkoznotok kell – bátorságban nem szenvedtek hiányt! – buzdított a pápa, majd figyelmeztetett: el kell ismerni a halászok sokszor kockázatos és kemény munkájának értékét; valamint támogatni kell jogaikat és jogos elvárásaikat.

Ferenc pápa ezután elismeréssel adózott a San Benedetto del Trontó-i halászoknak, amiért más szervezetekkel és az illetékes hatóságokkal együtt a tenger megtisztításán fáradoznak. Nagyon fontos kezdeményezésről van szó, hiszen óriási mennyiségű szemét, főként műanyaghulladék halmozódott föl a tengerben. Ez a tevékenység pedig már követőkre is talált Olaszország más részein és külföldön is. A „műanyaghalászat” akció, amelyhez önkéntesen csatlakoztak, jó példája annak, hogy a helyi civil társadalom miként tud és miként köteles foglalkozni az ilyen globális jelentőségű kérdésekkel, ezzel ösztönözve a felelős intézményeket is.

A halászat ősi munka. Az evangéliumban is sok olyan eseményről olvasunk, mely a halászok életéhez és világához kapcsolódik – folytatta beszédét a pápa. Jézus első tanítványai is kollégák, vagyis halászok voltak, akiket épp akkor hívott magával, amikor a Galileai-tó partján rendezték hálóikat. A mai keresztény halászok is érezzék az Úr lelki jelenlétét munkájuk során. Hitük becses értékeket táplál: az Istenbe vetett bizalmat, az imádságot és a gyermekek keresztény szellemű nevelését. Fontos és megőrzendő érték a család iránti megbecsülés, valamint a szolidaritás, aminek köszönhetően kisegítik egymást a bajban. A pápa végül a Szűzanya és védőszentjük, Paolai Szent Ferenc oltalmába ajánlotta a halászokat.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír