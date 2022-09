Ferenc pápa jelenlétében tartják a vallási vezetők kongresszusát Nur-Szultanban

A kongresszus 2003-ban született Nurszultan Nazarbajev akkori kazah elnök kezdeményezésére, „közvetlen válaszként a vallási feszültségek és a szélsőségesség fokozódására az Egyesült Államokban a szeptember 11-i tragikus események után”, valamint azt követően, hogy II. János Pál 2002 januárjában összehívta az assisi vallásközi találkozót, amelyen részt vettek a vallások képviselői, hogy elkötelezzék magukat a béke mellett és a terrorizmus ellen – fogalmazott Didar Temenov, a kazah külügyminisztérium többoldalú együttműködések osztályának igazgatója a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Kiemelte: azok az évek fontos szerepet játszottak abban, hogy „lehetőséget teremtsenek a vallási vezetők számára az együttműködésre annak megakadályozása érdekében, hogy a vallást emberek, közösségek és nemzetek megosztására használják fel”.

„A kongresszus küldetése, hogy tovább erősítse a felekezetek és az etnikumok közötti harmóniát az egész világon, különösen ezekben a nagy kihívást jelentő időkben” – szögezte le a kazah külügyminisztérium munkatársa. – Egy olyan világ esetében, amely jelenleg nagy megpróbáltatásokon és nehézségeken megy keresztül, „nagyon fontos, hogy a vallási vezetők nagy mértékben hozzájáruljanak a vallások és nemzetek közötti párbeszéd előmozdításához”. A vallások köztudottan „nagyon fontos szerepet töltenek be emberek milliárdjainak életében”, bár néha „a politikai nézeteltérések vallási elemeket is tartalmaznak”. A különböző vallások és országok közötti párbeszéd előmozdítása ezért alapvető fontosságú, mert a vallási vezetők befolyásukkal és tekintélyükkel segíthetik a konfliktusok megoldását szerte a világon. A kongresszus szerepe „a vallások és etnikumok közötti harmónia megerősítését célozza szerte a világon”, és segíthet a világnak, hogy közelebb kerüljön a nagyobb megértéshez és párbeszédhez.

A közel húsz évvel ezelőtti első kongresszuson tizenhét delegáció volt jelen, idén mintegy száz résztvevő érkezett a tanácskozásra, ötven országból. A legjobban várt vendég Ferenc pápa, akit „izgatottan várunk, hogy vendégül láthassuk” – jegyezte meg a kazah külügyminisztérium munkatársa. Ismertette továbbá, hogy a résztvevők között van az Al-Azhar főimámja, Ahmed et-Tajjeb; Antonij volokolamszki ortodox metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külkapcsolati Osztályának vezetője; Izrael askenázi főrabbija, David Lau; Izrael szefárd főrabbija, Yitzhak Josef, valamint III. Theophilus görög ortodox jeruzsálemi pátriárka.

A kongresszus feladata, hogy békeüzenetet küldjön a világnak, minthogy erősödőben van a vallási fundamentalizmus. Temenov szerint az elmúlt években „több válság alakult ki, beleértve a konfliktusokat, a világjárványokat és a természeti katasztrófákat”, ezért a vallásoknak „mérföldkövet kell jelenteniük a társadalmakban, hogy segítsenek leküzdeni a nehéz időket”. Ennek érdekében a vallási vezetőknek fontos szerepet kell játszaniuk a spirituális és társadalmi fejlődésben, és foglalkozniuk kell a fontos, sürgető kérdésekkel. A kongresszus hozzájárulhat a keleti és nyugati civilizációk közötti kölcsönös megértés útjához – tette hozzá Didar Temenov.

A tanácskozás végén a résztvevők zárónyilatkozatot írnak alá, amelyet Ferenc pápa Nur-Szultanban tett látogatásának utolsó napján olvasnak fel.

Giorgio Marengo, Ulan Bator új bíborosa, apostoli prefektusa is jelen van a vallási vezetők kongresszusán. A Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: „Nagyon örülünk ennek a találkozónak, amely testvéri légkörben összehozza a világ számos vallásának vezetőit. Örülünk, hogy a Szentatya is részt vesz a tanácskozáson, (...) jelenléte fontos az ilyen típusú találkozókon. Számunkra, a kis mongóliai egyház számára a pápa közelsége alapvető, ezért nagyon örülünk annak is, hogy Mongólia elnöke meghívta a Szentatyát, hogy hivatalosan is látogasson el az országba. Reméljük, hogy ez az út nem túl hosszú időn belül megvalósul. Minden bizonnyal mindannyiunk számára kegyelmi élmény lesz. Keddi első hivatalos beszédében a pápa egy hangszer képét (dombra, kazah hangszer – a szerk.) használta, hogy a harmónia fontosságára utaljon, arra, hogy hogyan lehet békét építeni a tisztelet konkrét gesztusaival és elősegíteni azokat az értékeket, amelyeket minden vallás magában hordoz. Ezért úgy gondoljuk, hogy a világnak ez a része sokat taníthat az emberiség többi részének, és nagyon örülünk, hogy a pápa jelen van ezen a kongresszuson.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír