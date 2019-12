Ferenc pápa karácsonyi üzenete: Krisztus legyen világossága a megsebzett emberiségnek!

„A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát” (Iz 9,1).

Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

Az Anyaszentegyház méhéből ezen az éjszakán újra megszületett Istennek emberré lett Fia. A neve Jézus, mely azt jelenti: Isten megment. Az Atya, az örök és végtelen Szeretet, nem azért küldte el őt a világba, hogy elítélje, hanem hogy megmentse azt (vö. Jn 3,17). Az Atya hatalmas nagy irgalommal ajándékozta őt nekünk. Mindannyiunknak odaadta. Mindörökre odaadta. Ő pedig úgy született meg, mint apró lángocska, amelyet az éj sötétjében és hidegében gyújtanak meg.

A Szűz Máriától született Gyermek Isten testté lett Igéje. Ez az Ige vezérelte Ábrahám szívét és lépteit az ígéret földje felé, és ma is vonzza azokat, akik bíznak Isten ígéreteiben. Ez az Ige vezette a zsidóságot a rabság földjéről a szabadságba, és továbbra is meghívja minden korok minden rabszolgáját, még ma is, hogy lépjenek ki börtöneikből. A napnál is fényesebb ez az Ige, aki egy kicsiny emberfiában, Jézusban testesült meg, hogy a világ világossága legyen. Ezért kiált fel a próféta: „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát” (Iz 9,1). Igen, van sötétség az emberi szívekben, de sokkal nagyobb Krisztus világossága. Van sötétség az emberi, családi, társadalmi kapcsolatokban, de sokkal nagyobb Krisztus világossága. Van sötétség a gazdasági, geopolitikai és ökológiai konfliktusokban, de sokkal nagyobb Krisztus világossága.

Krisztus legyen világossága a megannyi gyermeknek, akik a közel-keleti és más országokban zajló háborúktól és konfliktusoktól szenvednek. Legyen a szeretett szír nép vigasza, amely még most sem látja az ebben az évtizedben az országot sújtó ellenségeskedés végét. Rázza fel a jó akaratú emberek lelkiismeretét. Adjon ma ösztönzést a kormányzó erőknek és a nemzetközi közösségnek, hogy olyan megoldást találjanak, amely garantálja a térség népeinek biztonságát és békés együttélését, s elhozza a kimondhatatlan szenvedések végét. Legyen támasza a libanoni népnek, hogy kijusson mostani válságából, és újra felfedezze hivatását: legyen minden ember szabadságának és harmonikus együttélésének hírnöke.

Az Úr Jézus legyen a Szentföld világossága. Itt született meg ő, az ember Üdvözítője. Ám továbbra is sokan várják még, fáradságosan, de a jó remény elvesztése nélkül, hogy beköszöntsenek itt a béke, a biztonság és a jólét napjai. Legyen ő a vigasztalás Irak számára, amelyet társadalmi feszültségek járnak át, és Jemen számára is, amelyet drámai humanitárius válság sújt.

A kicsiny betlehemi Gyermek legyen egész Amerika reménysége, ahol több nemzet is súlyos társadalmi és politikai átalakulásokon megy át. Bátorítsa a drága venezuelai népet, amelyet oly régóta tesznek próbára a politikai és társadalmi változások, és adja meg neki azt a segítséget, amelyre szüksége van. Áldja meg mindazok erőfeszítéseit, akik nagylelkűen munkálkodnak az igazságosság és a kiengesztelődés érdekében, és azon fáradoznak, hogy leküzdjék a különféle válságokat s a szegénység megannyi formáját. Ezek megsebzik minden egyes emberi személy méltóságát.

A világ Megváltója legyen a kedves Ukrajna világossága, amely konkrét megoldások útjára lépett a tartós béke elérése érdekében.

A ma született Úr legyen Afrika népeinek a világossága, ahol tovább súlyosbodnak a társadalmi és politikai problémák, amelyek gyakran kivándorlásra kényszerítik az embereket, megfosztva őket otthonuktól és családjuktól. Ő legyen a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén élők békéje, akiket tartós konfliktusok gyötörnek. Ő legyen mindazok vigasza, akik az erőszak, a természeti csapások és az egészségügyi vészhelyzetek miatt szenvednek. Ő legyen a támasza mindazoknak, akiket hitük miatt üldöznek: különösen az elrabolt misszionáriusoké és hívőké, és mindazoké, akik a szélsőséges csoportok támadásainak esnek áldozatul, különösképpen Burkina Fasóban, Maliban, Nigerben és Nigériában.

Isten Fia, aki alászállt az égből a földre, legyen oltalma és támasza mindazoknak, akik a fenti vagy másfajta igazságtalanságok miatt egy biztonságos élet reményében el kell, hogy vándoroljanak. Az igazságtalanság kényszeríti őket arra, hogy átkeljenek a sivatagokon és a tengereken, amelyek immár temetőkké váltak. Az igazságtalanság szorítja őket arra, hogy elmondhatatlan visszaéléseket, mindenfajta rabszolgaságot és kínzásokat szenvedjenek el az embertelen kényszertáborokban. Az igazságtalanság kényszeríti őket olyan helyek felé, ahol méltó élet reményére lelhetnének, az igazságtalanság miatt ütköznek ott a közömbösség falaiba.

Az Emmánuel [velünk az Isten] legyen világossága a megsebzett emberiségnek. Olvassza fel a mi gyakran megkeményedett és önző szíveinket, és tegyen minket az ő szeretetének eszközévé. A mi szegény arcainkon keresztül ajándékozza mosolyát az egész világ minden gyermekének: azoknak, akiket elhagytak, és azoknak, akik erőszak áldozataivá váltak. Gyönge karjaink által öltöztesse fel a szegényeket, akik nem tudják mivel befedni testüket, adjon kenyeret az éhezőknek, gyógyítsa a betegeket. A mi törékeny társaságunk révén legyen közel az idősekhez és azokhoz, akik egyedül vannak, a migránsokhoz és a társadalom peremére szorultakhoz. Ezen az ünnepnapon ajándékozza minden embernek az ő gyöngédségét, és ragyogja be ennek a világnak a sötétségét.

[Úrangyala, Urbi et Orbi áldás.]

A Szentatya köszöntő szavai az Urbi et Orbi áldás után:

Kedves testvéreim! Megújítom karácsonyi jókívánságaimat mindannyiótoknak, akik a világ minden részéről eljöttetek erre a térre, és azoknak is, akik a különböző országokból a rádió, a televízió és a többi kommunikációs eszköz révén kapcsolódnak hozzánk. Megköszönöm, hogy itt vagytok ezen az örömteli napon.

Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy reményt nyújtsunk a világnak, szavainkkal, de mindenekelőtt életünk tanúságtételével hirdetve, hogy megszületett Jézus, a mi békénk.

Kérlek, ne feledkezzetek el arról, hogy imádkozzatok értem! Jó étvágyat a karácsonyi ebédhez, és viszontlátásra!

Fordította: Török Csaba

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír