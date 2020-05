Ferenc pápa kinevezte Fehéroroszország új apostoli nunciusát

A Szentszék és Fehéroroszország között a diplomáciai kapcsolatok 1992-ben jöttek létre.

Ante Jozić 1967-ben született a horvátországi Triljben. Tanulmányait a vasfüggöny idején végezte Kelet-Európában. Korábbi megbízatásai során a Szentszék nunciatúráin dolgozott Indiában, Oroszországban, a Fülöp-szigeteken és Elefántcsontparton. Az elmúlt hét évben a Szentszék tanulmányi missziójában teljesített szolgálatot Hongkongban. A Szentszék és a 33 kínai tartomány egyházmegyéi közötti kapcsolatok ápolásával foglalkozott.

A kinevezett horvát érsek interjút adott a The Catholic Leader című lapnak, amelyet az ausztráliai Brisbane főegyházmegye működtet. A beszélgetésben Ante Jozić a kínai egyház helyzetéről szólva elmondta: néhány kínai tartományban virágzik az Egyház, nagyon erős. A helyi egyház „félig szabad” állapotban működik. A kormány mindent tudni akar az Egyház tevékenységéről. A kínaiak új nemzedékei vonzódnak a hithez; folyamatosan szentelnek papokat. Mivel hosszú ideje nincsenek egyházi archívumok, ami a keresztleveleket is érinti, nehéz megítélni a kínai katolikusok számát. Jozić érsek becslése szerint 6,5-8,5 millióan lehetnek. Bizonyára több hívő van, különösen azokon a területeken, ahol a földalatti egyház működik. Kína egyes régióiban templomokat, szemináriumokat, egyházi fenntartású árvaházakat építenek a kommunista hatóságok támogatásával, pénzügyi segítségével. A kormány meg akarja mutatni, hogy szabad vallásgyakorlást biztosít, s hogy nem hitellenes. Ám a Katolikus Egyház sok helyen továbbra is földalatti egyházként működik, üldözött; a hívek arra kényszerülnek, hogy papjaikat otthonaikban bújtassák, és titokban tartsanak szertartásokat.

