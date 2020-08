Ferenc pápa kinevezte Mongólia új apostoli prefektusát

Ferenc pápával való találkozása hálával és örömmel töltötte el Giorgio Marengo szívét, aki augusztus 8-i püspökké szentelése után is az „atya” megszólítást kéri híveitől.

Cuneóban született, Piemont tartományban és Rómában készült a papságra. Tizenhét éve él Mongóliában. Áprilisban nevezte ki Ferenc pápa Ulánbátor apostoli prefektusává. Úgy tervezi, hogy szeptemberben visszatér a távol-keleti országba, amelyhez mélyen kötődik, és ahol a misszionáriusokból és szerzetesekből, valamint a mongóliai hívekből álló kis helyi katolikus közösség lelkipásztora. Mindenkinek továbbadja majd Ferenc pápa szavait; régi álma vált valóra a vele való személyes találkozáskor. Küldetése, hogy hívei körében megvalósítsa a pápa szívéhez közel álló lelkipásztori feladatokat, és továbbszője testvéri szeretettel a már megkezdett spirituális, civil és kulturális kapcsolatok hálózatát. Buzdítást kért a Szentatyától missziójához. Ferenc pápa nagy figyelemmel fordul a mongóliai egyház és nép felé, mint ahogy minden olyan hely felé, ahol az egyház kisebbségben él.

A helyi egyház abszolút kisebbséget képvisel a mongol társadalomban, ezért is fontos, hogy vezetője közel álljon híveihez. Ez a közösségek meglátogatásában, a közös szertartásokban, az emberek történetének, helyzetének meghallgatására szánt időben nyilvánul meg, amelyet a misszionáriusokkal együtt végez, akik a közösségeket szolgálják. Mivel nagyon kicsi a katolikus közösség, fontos jó kapcsolatokat ápolni a polgári hatóságokkal, az együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás jegyében. Ennek Marengo püspök elődje is nagy figyelmet szentelt.

Az új püspök az interjúban kiemelte továbbá, hogy különleges figyelmet kell fordítani a vallásközi párbeszédre, mert Mongóliában vallási viszonylatban a buddhizmus és a sámánizmus a meghatározó. Tovább kívánja tehát folytatni a hidak építését a testvériség jegyében a más vallásokhoz tartozó emberek felé.

A párbeszédet, a szegényekhez és a kicsinyekhez, valamint a szenvedőkhöz való közelséget emelte ki a legfontosabb feladatként egy olyan gyorsan változó társadalomban, mint Mongólia társadalma. Figyelmet kell fordítani a kulturális kapcsolatokra is: a mongolok történelmére, hagyományaira és identitására, mert nagyon sokat adhatnak az emberiség többi részének spirituális szinten is. Fontosnak nevezte az új püspök a lelkigondozást is: azoknak, akik már kereszténnyé lettek, szükségük van hitük elmélyítésére és arra, hogy hitelesen haladjanak előre a hitben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

