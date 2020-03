Ferenc pápa: A kiválasztottság, az ígéret, a szövetség Isten ajándéka

„Szeretnék imádkozni a papokért, akiknek Isten népét kell kísérniük ebben a válságban. Az Úr adjon nekik erőt és annak képességét, hogy a legjobb eszközöket használják a segítéshez – fohászkodott a pápa. – A drasztikus intézkedések nem mindig jók, imádkozzunk ezért! A Szentlélek adja meg a papoknak a lelkipásztori megkülönböztetés képességét, hogy ne hagyják egyedül Isten szent, hűséges népét. Érezze az Isten népe a pásztorok kísérését és Isten Szava, a szentségek és az ima erősítését!”

A Mózes első könyvéből vett olvasmány Jákob fiainak történetét mondja el, melyben a testvérek irigységből végezni akarnak az álomlátó Józseffel; Isten kegyelme menti meg őt. Atya és fia kapcsolatát folytatja az evangélium a gonosz szőlőművesekről szóló történettel, akik megölik az örököst. Mindkét szentírási rész jövendölés az Úr passiójáról – szögezte le homíliájában Ferenc pápa. – Józsefet 20 ezüstsékelért eladják a testvérei, pogányoknak. Jézus példabeszéde már világosan szól a fiú megöletéséről: annak az embernek a története, akinek volt egy birtoka, ahol nagy gonddal szőlőt telepített, sövénnyel bekerítette, gödröt ásatott, és őrtornyot is épített, aztán bérbe adta, és elutazott. Ez Isten népe. Az Úr kiválasztotta ezt a népet; van egy ígéret is – „Haladjatok tovább! Te vagy az én népem” –, melyet Ábrahámnak ígért; majd a néppel kötött szövetség a Sínai-hegyen. A népnek mindig meg kell őriznie emlékezetében, hogy választott nép, melynek jegyében reménységgel előretekint, de őriznie kell a szövetséget is, hogy napról napra hűségben éljen.

Ám e példabeszédben, amikor eljön a szüret ideje, a bérlők elfelejtik, hogy nem ők a gazdák: „Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak” – idézett a Szentatya az evangéliumból, hozzáfűzve: Jézus megmutatja, hogy az írástudók miként bántak a prófétákkal. „Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.” Elrabolták az örökséget, ami másé volt – emelte ki a pápa. – Ez a hűtlenség története: hűtlenség a szövetséghez, az ígérethez, a szövetséghez, mely adomány. A kiválasztottság, az ígéret, a szövetség Isten adománya. Ezek az emberek kisajátították, elvették az ajándékot, és átalakították a maguk tulajdonává. Az ajándék gazdagság, nyitottság, áldás, ők pedig bezárták a törvények tanításába. Megideologizálták! – fogalmazott Ferenc pápa. – Kisajátították az adományt. Ez nagy bűn!

Bűn, mert elfelejti, hogy Isten ajándékká lett értünk, és nekünk adta ezt az ajándékot, ők pedig erről megfeledkezve sajátjukká tették. Az ígéret már nem ígéret, a kiválasztás már nem kiválasztás, a szövetséget pedig saját tetszésük szerint magyarázták, megideologizálva. E magatartásban a klerikalizmus kezdetét látom, mely eltévelyedés, ami mindig megtagadja Isten ingyenes választását, Isten ingyenes ígéretét, Isten ingyenes szövetségét; elfelejti a kinyilatkoztatás ingyenességét, a szövetség ingyenességét és az ígéret ingyenességét, hogy Isten ajándékként nyilatkoztatta ki magát, ajándékká lett értünk – fogalmazott a Szentatya. – Nekünk is ezt kell tennünk, és másokkal is meg kell láttatnunk ezt az adományt.

Kérjük az Úr kegyelmét, hogy az adományt ajándékként fogadjuk és ajándékként is adjuk tovább, ne pedig tulajdonként, ne szektás módon, ne mereven és ne klerikális módon! – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír