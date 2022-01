Ferenc pápa: A legjobban az hiányzik, hogy nem kószálhatok szabadon, mint Buenos Airesben

„Ebben az egyházmegyében leginkább az hiányzik nekem – vallja a pápa személyesen a levelében –, hogy nem kószálhatok szabadon az utcákon, ahogy Buenos Airesben tettem egykor, egyik plébániától a másikig sétálva.” Többek közt ez áll abban a bizalmas levélben, melyet a Szentatya Javier Martínez Brocal spanyol újságírónak, a Rome Reports műsorszolgáltató igazgatójának küldött, akit pápasága kezdete óta kitüntet a bizalmával.

Javier Martínez Brocal ugyanis azon a bizonyos keddi napon éppen a Pantheon előtti téren álldogált, amikor meglátta Ferenc pápát, amint éppen kilépett a Stereosound nevű lemezboltból, melynek tulajdonosait még Buenos Aires-i érsek korából ismeri.

A fekete-fehér fotón a pápa a Pantheon lemezbolt küszöbén áll – ahogy a rómaiak az üzletet hívják –, és a hóna alatt tartja azt a komolyzenei lemezt, melyet az üzlet tulajdonosa, Letizia Giostra és Tiziana nevű lánya ajándékoztak neki. Az azonnal posztolt fotó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában.

Maga Ferenc pápa is megtekinthette és köszönetét fejezte ki Brocalnak ezért a „nemes” bejegyzésért. Levelében ezt írja: „Tagadhatatlanul mostoha volt a sors velem, hiszen minden óvintézkedés megtétele ellenére ott volt egy újságíró, aki éppen várt valakit egy taxiállomásnál.” A Szentatya szellemesen hozzáteszi még: „De nem szabad elveszíteni a humorérzékünket!” Arra is buzdít egyúttal, hogy „az ember újságíróként töltse be a hivatását, még akkor is, ha ez a pápát nehéz helyzetbe sodorja”.

Ferenc pápa kiruccanása a falakon kívül nem újdonság, hiszen 2015-ben járt egy optikai szaküzletben, 2016-ban pedig egy ortopéd cipőboltban tett látogatást. Múlt kedden pedig a késő délutáni órákban elment a Róma szívében található zeneboltba, hogy megáldja a nemrég felújított helyiséget. Körülbelül tíz percig beszélgetett a tulajdonosokkal, akik régi ismerősei még azokból az időkből, amikor Buenos Aires érsekeként járt Rómában és a közeli papi vendégházban lakott a Scrofa utcában.

Ferenc pápa péteri szolgálata kezdete óta többször is nosztalgiával beszélt arról, hogy szívesen mozogna szabadon a városban. „Hiányzik, hogy kimehessek az utcára, nagyon vágyom erre, nyugodtan sétálni az utcán vagy betérni valahová egy jó pizzára.” „Mindig is az utcáé voltam” – nyilatkozta már 2015-ben A nép hangja című argentin újságnak. Két évvel később, 2017-ben pedig a Caritas által támogatott milánói hajléktalanok magazinjának, a Teniszcipőnek adott interjúban megismételte: „Csak egy dolog hiányzik nagyon: kimenni az utcára és ott járkálni.” Elmondta, hogy szeret plébániákat látogatni és emberekkel találkozni. Visszatér ez a gondolat a Cope spanyol rádiónak adott legutóbbi interjúban is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír