Ferenc pápa lelkipásztori látogatása L'Aquilában

A remeteéletéből pápává választott és négy hónapos péteri szolgálat után lemondott Pietro Morrone, Szent V. Celesztin pápa 728 évvel ezelőtt, hat évvel az első római szentév előtt – melyet utóda, VIII. Bonifác pápa nyitott meg – tárta ki az általa építtetett collemaggiói Szűz Mária-templom szent kapuját, hogy akik azon bűnbánó szívvel átlépnek, Isten irgalmának megbocsátó erejében részesüljenek.

Ferenc pápa l'aquilai látogatásának az a különlegessége, hogy az alapítás után most először nyitja meg a szent kaput egy római pápa.

Augusztus 28-án, vasárnap utazott L'Aquilába – 13 évvel azután, hogy 2009. április 6-án az éjszaka közepén pusztító földrengés sújtotta a várost.

Közel 66 ezer ember vált hajléktalanná, és 309-en vesztették életüket a rengés és az azt követő utórengések következtében. XVI. Benedek pápa alig egy hónappal a földrengés után, 2009. április 28-án tett látogatást a romba dőlt városban; felkereste a Szent Maximusz-székesegyház romjait is, amelyet a 6,3-as erősségű földrengés részben elpusztított.

L'aquilai lelkipásztori látogatása kezdetén Ferenc pápa a collemaggiói Szűz Mária-bazilika előtti téren találkozott a város bíboros püspökével és a polgári hatóságokkal. Rövid beszédében megemlékezett a 2009-es földrengés áldozatairól, kifejezte közelségét az elhunytak családjához és az egész közösséghez, amelyet súlyosan érintett a természeti csapás. Elismeréssel szólt a nagy erejű újjáépítési munkálatokról, a „nagy méltóságról” és a hit tanúságtételéről, amelyet a város a tragikus éjszaka után tanúsított. Arra buzdította az ott élőket, hogy folytassák életük újjáépítését az Istenbe vetett hit által.

„Még a zarándok hitünkhöz tartozó fájdalom és tanácstalanság ellenére is a keresztre feszített és feltámadt Krisztusra szegeztétek tekinteteteket, aki szeretetével megváltotta a fájdalmat és a halált az értelmetlenségtől” – fogalmazott a Szentatya. Jézus L’Aquila lakosságát az Atya karjába ajánlotta, aki nem engedi meg, hogy egyetlen könnycsepp is hiábavaló legyen! – tette hozzá.

Az áldozatok családjához szólva a pápa azt mondta, hogy szeretteik Isten irgalmas szívében nyugszanak. „Szeretetközösségünk velük élőbb, mint valaha. A halál nem zúzhatja szét a szeretetet.”

A pápa méltatta azt is, ahogy a város katolikusai emlékkápolnát építettek. „Az emlékezet egy nép ereje, és amikor ezt az emléket megvilágítja a hit, az emberek nem maradnak a múlt foglyai, hanem a jelenben járnak és a jövő felé tekintenek, mindig ragaszkodva a hit gyökereihez, valamint értékelve a múlt tapasztalatainak jó és rossz kincseit” – hangsúlyozta.

L’Aquilában sok épületet még újjá kell építeni – jegyezte meg Ferenc pápa. Hozzátette: a fizikai újjáépítést szellemi, társadalmi és kulturális újjáépítésnek kell kísérnie. „A személyes és a kollektív újjászületés a kegyelem ajándéka, és az egyes ember és a közösség erőfeszítéseiből nő ki. Elengedhetetlen az intézmények és az egyesületek közös, összhangban megvalósuló együttműködésének megerősítése: fáradságos egyetértésre, előrelátó erőfeszítésre van szükség.”

Ferenc pápa beszédét a remény és az áldás üzenetével fejezte be. Arra is emlékeztette a város lakóit, hogy a templomok különleges figyelmet igényelnek az újjáépítés során. „A templomok a közösség örökségei, nemcsak történelmi vagy kulturális értelemben, hanem identitásotok szempontjából is. Ezeket a köveket átitatja az emberek hite és értékei, és a templomok lendületet is adnak a közösség életének és reményének.”

A l'aquilai Dóm téren elhangzott pápai beszédet követően, 10 órakor szentmise kezdődött a collemaggiói Szűz Mária-bazilika előtt, amelyen Ferenc pápa szentbeszédet mondott, majd a déli Úrangyala imádság után ünnepi szertartás keretében megnyitotta meg a szent kaput.

Ezt követően indult vissza a Vatikánba a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír