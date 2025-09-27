Ferenc pápa: Levél az irodalom szerepéről a képzésben

A dokumentumban Ferenc pápa kiemeli: egy remekül megírt könyv „oázist nyújthat, amely távol tart minket más, kevésbé építő döntésektől”, és „a fáradtság, a harag, a csalódás vagy a kudarc pillanataiban, amikor az ima önmagában nem segít megtalálni a belső nyugalmat”; segíthet átvészelni a nehéz pillanatokat és „megtalálni a lelki békét”.

Levelével a Szentatya gyökeres szemléletváltást szeretne javasolni a tekintetben, hogy az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani az irodalomra a papjelöltek képzésében, érvényre juttatva a német jezsuita teológus, Karl Rahner által megfogalmazott felismerést a pap és a költő közötti mély lelki rokonságról.

A pápa egyetért René Latourelle francia teológussal:

az irodalom „a személyből fakad, abból, ami benne a legkevésbé visszaadhatatlan, a misztériumból…

Az irodalom az élet, mely akkor ébred öntudatára, amikor a kifejezésmód összes eszközét igénybe véve eléri a kifejezés teljességét”. Az irodalomnak tehát ahhoz van köze, amire mindannyian vágyunk az élettől, mivel szoros kapcsolatban áll konkrét létünkkel, annak lényegi feszültségeivel, vágyaival, jelentéseivel.

Ferenc pápa ezt már fiatalon megtanulta tanítványaitól: 1964–1965-ben irodalmat tanított a Santa Fében egy jezsuita iskolában. Kötelező olvasmány volt Corneille El Cidje. A diákoknak nem tetszett, és azt kérték, hadd olvashassanak García Lorcát. Ezért Jorge Mario Bergoglio úgy döntött, hogy a tanulók tanulják otthon az El Cidet, az órákon pedig kortárs írókkal, költőkkel foglalkoznak, akiket a fiatalok jobban kedvelnek. Ám ahogyan olvasták ezeket a műveket, általánosságban is kedvet kaptak az irodalomhoz, a költészethez, és áttértek más szerzőkre is. A Szentatya meggyőződése, hogy

idővel mindenki megtalálja azokat a könyveket, amelyek a saját életéhez szólnak s igazi útitársaivá válnak.

Levelében Ferenc pápa leszögezte: egy olyan hívő számára, aki őszintén párbeszédre törekszik kora kultúrájával, vagy egyszerűen csak a konkrét emberekkel, az irodalom nélkülözhetetlenné válik. A II. Vatikáni Zsinat okkal állapítja meg: „az irodalom és a művészetek arra törekszenek, hogy kifejezzék, milyen az ember”, és „szemléltessék nyomorúságait és örömeit, szükségleteit és képességeit”. Az irodalom az élet mindennapjaiból indul ki, annak olyan valós szenvedélyeiből és történéseiből, mint „a cselekvés, a munka, a szerelem, a halál és minden regényes dolog, ami az életet betölti”.

A Szentatya idézi a nagy argentin írót, Jorge Luis Borgest, aki azt mondta diákjainak: „a legfontosabb az olvasás, az irodalommal való közvetlen kapcsolatfelvétel, az elénk táruló élő szövegben való elmélyülés, nem pedig az eszmék és a kritikai megjegyzések rögzítése”. Borges azzal magyarázta diákjainak ezt a meggyőződését, hogy eleinte talán keveset értenek abból, amit olvasnak, de mindenképpen hallgatni fogják „valakinek a hangját”. Ezzel összefüggésben

Ferenc pápa veszélyesnek nevezte, ha nem hallgatjuk tovább a hozzánk szóló másik ember hangját. Ezzel azonnal elszigeteljük magunkat, egyfajta „lelki” süketségbe süllyedünk,

ami az önmagunkkal és az Istennel való kapcsolatunkat is negatívan befolyásolja, bármennyi teológiát vagy pszichológiát tanultunk is.

Ferenc pápa szerint a Nobel-díjas angol költő és drámaíró, Thomas Stearns Eliot – akinek a kereszténység korunkat jelentősen meghatározó irodalmi műveket köszönhet – joggal mutatta be a modern vallási válságot úgy, mint egy széles körben elterjedt „érzelmi képtelenség” válságát. A valóság eme fényében a hit problémája ma elsősorban nem az, hogy többé vagy kevésbé hisszük-e a tantételeket – sokkal inkább az, hogy sokan képtelenek elérzékenyülni Isten előtt, megilletődni a teremtett világtól, meghatódni a többi embertől. Adódik tehát a feladat, hogy gyógyítsuk meg és gazdagítsuk érzékenységünket, fogékonyságunkat. Ez a magyarázata annak, hogy amikor a Japánból tett apostoli útjáról visszatérve megkérdezték Ferenc pápától, mit tanulhat a nyugati világ a keletiektől, azt válaszolta:

Úgy vélem, a Nyugatnak egy kis költészet hiányzik.”

Idézi a pápa a francia költő és drámaírót, Jean Cocteaut, aki azt írta honfitársának, a katolikus filozófus Jacques Maritainnek: „Az irodalom lehetetlen, ki kell lépnünk belőle, de hiába próbálunk az irodalom segítségével kilépni belőle, mert csak a szeretet és a hit teszi lehetővé, hogy kilépjünk önmagunkból.” A Szentatya fölteszi a kérdést: „De vajon tényleg kilépünk-e önmagunkból, ha mások szenvedései és örömei nem forrósítják fel a szívünket? Én inkább azt gondolom, hogy keresztényként semmi sem közömbös számomra, ami emberi.”

Ferenc pápa megvilágítja: az irodalmi szó mozgásba hozza, felszabadítja és megtisztítja a beszédmódot, megnyitja saját további kifejezési és felfedezési lehetőségei előtt, befogadóvá teszi az emberi szóban otthonra találó Szó számára, „nem akkor, amikor az emberi szó már teljes, végleges és teljes tudásként értelmezi önmagát, hanem amikor figyelve hallgató és várakozó virrasztássá” válik arra, aki jön, hogy „újjáteremtsen mindent”, ahogyan azt a Jelenések könyve írja (21,5). A pap is fel van ruházva a „megnevezésnek”, az értelemadásnak ezzel az eredeti feladatával, hogy a teremtett világ és a Szó közötti közösség megvalósulásának eszközévé váljon, és fel van ruházva a képességgel, hogy az emberi lét minden aspektusát megvilágítsa.

A pap és a költő közötti rokonság tehát ebben az isteni Szó és emberi szó közötti titokzatos és felbonthatatlan szentségi egységben nyilvánul meg,

„s ebből egy olyan hivatal születik, amely a meghallgatásra és az együttérzésre összpontosít, egy olyan karizma születik, amely felelősséget vállal, az igaz és a jó olyan látásmódja születik, amely szépségként tárul fel”.

Ferenc pápa szerint mindenképpen meg kell hallgatnunk a költő Paul Celan ránk hagyott szavait: „Aki megtanul igazán látni, az a láthatatlanhoz kerül közelebb.”

Ferenc pápa: Levél az irodalom szerepéről a képzésben

Szent István Társulat, 2025

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Fotó: Szent István Társulat, Vatican News