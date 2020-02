Ferenc pápa liturgikus programjai a következő három hónapban

Február 26-án az aventinusi Szent Anzelm-templomban délután fél ötkor kezdődik a hamvazószerdai pápai keresztút és a bűnbánati körmenet, mely a közeli Szent Szabina-bazilikába vezet, ahol Ferenc pápa 17 órakor szentmisét mutat be a hamvazkodás szertartásával.

Március 1-jén, vasárnap kezdődik Aricciában a Pápai Ház tagjai számára tartott lelkigyakorlat, mely március 6-án, pénteken ér véget.

Március 20-án, pénteken 17 órakor a pápa bűnbánati szertartást vezet a Szent Péter-bazilikában.

Április 5-én, virágvasárnap Ferenc pápa a Szent Péter téren tíz órakor kezdi az Úr jeruzsálemi bevonulására emlékező körmenetet, majd a bazilikában szentmisét mutat be.

Április 9-én, nagycsütörtökön a Szentatya délelőtt fél tíz órakor tartja a krizmaszentelési szentmisét a Szent Péter-bazilikában.

Április 10-én, nagypénteken, Urunk szenvedésének napján 17 órától szertartást vezet a Szent Péter-bazilikában. A Colosseumnál 21.15-kor kezdődik a Via Crucis szertartása, Ferenc pápa vezetésével.

Április 11-én, nagyszombat este 20.30-kor kezdi a pápa a húsvéti vigília szertartását a Szent Péter-bazilikában.



Április 12-én, húsvétvasárnap tíz órakor a Szent Péter téren szentmisét mutat be, majd délben a bazilika központi erkélyéről Urbi et Orbi áldást oszt.



Április 19-én, húsvét második, az isteni irgalmasság vasárnapján Ferenc pápa a Szent Péter téren délelőtt fél 11 órától szentmisét mutat be.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír