Ferenc pápa megemlékezett Alfredo Cremonesi vértanú burmai misszionáriusról

Alfredo Cremonesi atyát egy kis hegyi faluban, Donokùban gyilkolták meg a kormány katonái, akik azt hitték, hogy támogatja a burmai függetlenségért harcoló lázadókat. „Mint tudjátok, [Mianmar] meggyötört föld… amelyet a szívemben hordozok” – mondta Ferenc pápa. Imádságot kért az országért, arra buzdítva a híveket, hogy könyörögjenek Istenhez a béke ajándékáért.

A pápa beszédében felhívta a figyelmet arra a kitartásra, amellyel Alfredo atya végezte szolgálatát, „feltétel nélkül odaajándékozva és nem kímélve magát a rábízott emberek javára”. Ferenc pápa megjegyezte, hogy Alfredo atya példázza szülőhelye, Crema értékes tulajdonságait: „kitartó jámborságát, nagylelkű munkáját, egyszerű életvitelét és misszionáriusi buzgalmát”. Ezek az erények ma is megvannak nemcsak az olyan misszionáriusok esetében, mint Andrea Mandonico atya – aki jelen volt az audiencián – és Pierluigi Maccalli atya, akit két évig Nigerben és Maliban tartottak fogságban, hanem Crema lakosságában is. Alfredo atya misszionáriusi hangja rájuk is van bízva: „mindnyájatok szavaira, és mindenekelőtt a keresztény közösségként szerzett tapasztalataitokra”.

Alfredo atya néhány gondolatát felidézve a Szentatya hangsúlyozta, hogy a „misszionárius lelkület” felismeri, hogy Isten az, aki a misszionáriusokon keresztül munkálkodik. A misszionáriusokat pedig jellemezze az „alázat, az öröm és a rácsodálkozás”. Ferenc pápa felidézte Szent Lőrinc történetét is, aki amikor felszólították, hogy adja át az Egyház kincseit a rómaiaknak, akik üldözték, bemutatta nekik Róma szegényeit. „Elmondhatjuk, hogy ők az Egyház kincse – folytatta a pápa. – Ti vagytok, mi vagyunk azok, mindnyájan szegények vagyunk Isten előtt, és mindannyian gazdagok az ő végtelen szeretetében, amely mindenki szemében egyedi módon tükröződik, és amelynek tanúi és misszionáriusai vagyunk.”

A Szentatya végül arra buzdította Crema város híveit, hogy „elkötelezetten és lelkesen folytassák közösségként útjukat”; ápolják a szeretetközösséget, gyakorolják az együttműködést, a befogadást, a fiatalok nevelését, valamint az idősek, szegények és betegek gondozását, továbbá a teremtés hűséges védelmét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Pimeseminariomonza.com

Magyar Kurír